Théâtre : Bernard Menez reprend le boulevard «Duos sur canapé» cet été

Le théâtre de l'Alhambra programme à partir du 5 août et jusqu'à la rentrée «Duos sur canapé». Une comédie de boulevard interprétée par Bernard Menez, Michel Guidoni et Caroline Munoz.

Un appartement coupé en deux par un canapé, lui même barré en son milieu d'un scotch rouge, tel est le décor de «Duos sur Canapé». «Toi, tu es chez toi et moi, je suis chez moi. Toi, ton accoudoir et moi mon accoudoir, et un dossier commun», lance ainsi Michel Guidoni dans la bande-annonce de ce boulevard écrit au début des années 1970 par Marc Camoletti. A l'origine de cette situation incongrue, le divorce de Monsieur, avocat interprété par Michel Guidoni, et de Madame, dentiste jouée par Caroline Munoz.

Problème, leur appartement abrite leur cabinet respectif et aucun des deux n'envisage de quitter les lieux. Pire, ils comptent même accueillir de chaque côté de cette frontière que constitue leur canapé leur nouvelle moitié : une poupée blonde fantasque campée par Julia Dorval et le nouveau partenaire de Madame, interprété cet été par Aliocha Itovich.

Bernard Menez au milieu

Le tout sous le regard de leur majordome, campé par Bernard Menez, visage familier des comédies populaires. Confronté à cette situation explosive, le comédien joue le spectateur-arbitre dans ce boulevard, loin de lui être inconnu. Et pour cause, en 1979, Bernard Menez a déjà interprété cette pièce au théâtre, mais il a également fait partie de la distribution, aux côtés de Michel Galabru et Jean Lefebvre, lorsque Marc Camoletti adapte la même année «Duos sur canapé» pour le grand écran.

Les deux hommes ont d'ailleurs multiplié les collaborations du début des années 1970 à la fin des années 1980, Bernard Menez étant à l'affiche de trois autres pièces de Marc Camoletti : «Happy Birthday», «On dînera au lit» et «Pyjama pour six».

A noter également : Marc Camoletti est aussi l'auteur de «Boeing Boeing», pièce écrite en 1960 et entrée au Guinness book des records dans les années 1990 comme étant la pièce française la plus jouée dans le monde.

«Duos sur canapé», du 5 août au 18 septembre, du vendredi au dimanche, Théâtre Alhambra, Paris.