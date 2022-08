Better Call Saul : les fans convaincus par le final de la série

Le spin-off de «Breaking Bad», «Better Call Saul», a fait ses adieux ce mardi 16 août, après six saison, avec un ultime épisode qui a su combler les attentes de ses fans de manière magistrale.

Exercice hautement périlleux (de «Lost» à «Game of Thrones», les exemples ne manquent pas), l'atterrissage de «Better Call Saul» restera dans l'Histoire des séries comme un exemple de parfaite réussite. Peu de temps après la diffusion, ce mardi 16 août, du dernier épisode de la sixième et ultime saison, les réactions ont d'ailleurs été nombreuses et dithyrambiques, notamment sur les réseaux sociaux.

«Fin parfaite. Spectacle parfait. Un chef-d'œuvre absolu», a ainsi écrit un internaute sur Twitter, tandis qu'un autre a souligné combien cet ultime épisode du spin-off de «Breaking Bad» concluait parfaitement toute la franchise.

«Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur final pour Better Call Saul, l'une des meilleures séries que j'ai jamais vues. Une écriture incroyable. Un jeu d'acteur de premier ordre. Des apparitions-clés (…) Excellente fin pour toute la franchise, vraiment», s’est-il enthousiasmé.

Si «Breaking Bad» avait mis la barre très haut, «Better Call Saul» est parvenu à ne pas décevoir et même surpassé les attentes de ses fidèles. «Je ne pensais pas que c'était possible après Breaking Bad, mais ils y sont allés et l'ont fait. Fin parfaite pour un spectacle parfait», peut-on aussi notamment lire.

Vince Gilligan and Peter Gould gave us fourteen fucking years of unparalleled television and stuck the landing twice. Incredible.





Pretty sure we'll never see this again. #BetterCallSaul — Isaiah (@qbfactoryworker) August 16, 2022

La fin d'un ère ! Après 14 longues années, l'ère Breaking Bad/Better Call Saul touche officiellement à sa fin. L'une des meilleurs séries jamais réalisés dans l'histoire de la télévision nous dit adieu. Merci Vince Gilligan #BetterCallSaul pic.twitter.com/tDTYvrkVYn — Ahouru (@ahouru) August 16, 2022

Certains fans en sont même désormais absolument persuadés, «Better Call Saul» est la meilleure série de tous les temps. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à considérer que la série fait partie des meilleures de l'Histoire.

Better Call Saul n'a pas seulement réussi l'exploit de surpasser Breaking Bad, mais a aussi réussi à devenir l'une des meilleures séries jamais produites. Une oeuvre majeure dans l'histoire de la télévision. Quel épisode final parfait, les amis ! pic.twitter.com/zatKMQc60j — Pierre Le Goupil (@SireGoupil) August 16, 2022

«Le final de Better Call Saul a été l'un des meilleurs épisodes télévisés jamais réalisés, bravo à toutes les personnes impliquées et merci d'avoir créé l'une des meilleures émissions de tous les temps», a tenu à faire savoir l'un d'entre eux.

Funny how just now #BetterCallSaul went from the best show currently on TV to the best show of all time. — Jack Cory (@Jackmcory) August 16, 2022

La boucle est bouclée, j'ai pas les mots pour décrire ce chef d'œuvre qu'est Better Call Saul ainsi que tout l'univers Breaking Bad.. Merci Vince Gilligan, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn et tous ceux qui ont participés de près ou de loin à cet univers #BetterCallSaul #BreakingBad pic.twitter.com/w8qDXB2aiz — bettercallsaul (@userarth) August 16, 2022

Durant ses six saisons sur l’histoire de James McGill, alias Saul Goodman, avocat as de l’escroquerie, «Better Call Saul» a donc su rester passionnante de bout en bout. L’œuvre des scénaristes Vince Gilligan et Peter Gould a su, en outre, garder le lien avec la série originelle «Breaking Bad» mais aussi s'en affranchir de temps à autre, faisant de leur sublime bébé un bijou à chérir et à voir et revoir d’urgence sur Netflix.