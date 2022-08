«House of the Dragon» : le premier épisode bat déjà un record

Le premier épisode de la très attendue série «House of the Dragon», dérivée du succès mondial «Game of Thrones», a rassemblé 10 millions de spectateurs aux Etats-Unis. Un record absolu pour la chaîne HBO.

On savait que la diffusion du premier épisode de «House of the Dragon», série préquelle de «Game of Thrones», diffusée de 2011 à 2019, était attendue par des millions de fans. Ces orphelins d'une saga dantesque, qui avait marqué l'histoire des séries et laissé sur leur faim ceux qui avaient suivi cette oeuvre mêlant héroïc fantasy et intrigues politiques réalistes et crues avec un final jugé raté, sont allés au-delà des espérances du diffuseur américain HBO.

Avec 9,98 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion dimanche soir aux Etats-Unis sur les canaux de la plate-forme HBO Max, réalisant «la plus grande audience pour une nouvelle série originale dans l'histoire de HBO», a détaillé lundi soir le groupe WarnerMedia, maison-mère de HBO.

Cette nouvelle série est une fois de plus tirée d'un roman de G.R.R. Martin, cette fois intitulé «Fire and Blood», dont l'action se situe environ deux-cents ans avant les événements de «Game of Thrones». Elle se concentre sur l'histoire de la famille Targaryen, grande maison de Westeros dont les membres peuvent dompter les dragons.

Un duel attendu entre Dragons et anneaux

Le succès avait logiquement été anticipé, puisque cette première diffusion a représenté «le plus grand lancement de série sur HBO Max aux États-Unis, en Amérique latine et dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique, ndlr), entraînant un niveau sans précédent de flux simultanés sur la plate-forme», a précisé le groupe WarnerMedia.

C'est aussi le coup d'envoi d'un match des audiences qui va se jouer dès le 2 septembre, jour de lancement de l'autre série très attendue dans le genre médiéval fantastique, «Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir», adaptée des oeuvres de J.R.R.Tolkien.

Produite et diffusée par Amazon Prime Video, elle est présentée, avec son budget d'1 milliard de dollars, comme la série la plus chère de l'histoire. En France, la série «House of the Dragon» est visible sur OCS, et en direct et en replay sur myCANAL.