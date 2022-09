Britney Spears : blessée par ses fils qui ont coupé les ponts avec elle, la chanteuse leur adresse une lettre

Dans un long texte publié ce jeudi sur Instagram, Britney Spears répond à ses deux fils qui l’accusent de ne pas avoir été une mère à la hauteur.

Une mère meurtrie. Britney Spears a publié ce jeudi un long texte sur Instagram dans lequel elle s’adresse à ses fils avec qui elle n’a plus de contact depuis plusieurs mois. «J’ai essayé de mon mieux d’être la meilleure personne possible, mais j’ai été retenue otage chez moi et j’espère qu’un jour mes fils comprendront le raisonnement derrière le fait que je me montre aujourd’hui (nue, ndlr) alors que j’ai été couverte et surveillée durant toute ma tutelle», a écrit la chanteuse à propos de ses apparitions dénudées sur la Toile qui mettraient mal à l'aise ses enfants Preston (16 ans) et Jayden (15 ans).

La chanteuse exprime ensuite sa grande tristesse de savoir qu’elle n’aurait «pas répondu à leurs attentes en tant que mère ». «Peut-être qu’un jour, nous pourrons en parler face à face», dit-elle avant de rappeler que le père de ses deux garçons, le danseur Kevin Federline - à qui elle a été brièvement mariée et chez qui ses deux garçons vivent aujourd'hui - est lui loin d’être un père modèle.

C’est d’ailleurs principalement grâce à la pension qu’elle lui verse chaque mois que son ancien compagnon subsisterait, lui qui «n’a pas eu de travail depuis quinze ans», souligne-t-elle, avant de s’adresser à ses enfants. «Je suppose qu’il est plus facile pour vous, les garçons, de n’avoir personne pour surveiller vos devoirs. Je suis sûre que l’exemple d’un père qui fume du cannabis tous les jours vous apporte beaucoup en tant qu’adolescents de 15 et 16 ans. Je comprends parfaitement votre besoin de vivre avec votre père pendant que j’ai dû, pendant quinze ans, tenir le rôle de la parfaite personne».

Elle prie ensuite également ses enfants d’ouvrir les yeux sur les agissements de leurs grands-parents vis-à-vis d’elle tout au long de la tutelle : «Si vous pouvez, en toute honnêteté estimer, avec votre esprit brillant et sensible que, malgré ce que papi et mamie m’ont fait, ils ne sont pas de mauvaises personnes, alors oui, j’ai échoué en tant que mère et j’espère que cela sera une discussion que vous aurez avec votre père, afin de comprendre ce qui est bien et mal».

Britney Spears a envoyé cette lettre alors qu’une interview de Kevin Federline doit être diffusée sur la chaîne ITV News, dans laquelle il évoque les raisons pour lesquelles, selon lui, Jayden et Preston se sont éloignés de leur mère.

«Les garçons ont décidé de ne pas la voir pour le moment. Cela fait quelques mois qu'ils ne l'ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage», a déclaré l'ancien danseur dans des extraits diffusés dans le cadre de la promotion du documentaire d’ITV.

Ses fils ne ferment pas la porte

Preston et Jayden aiment leur mère, a tout de même fait comprendre Federline, qui explique qu'il n'est pas simple pour eux de la voir poser dénudée sur les réseaux sociaux : «J'essaie de leur expliquer :’Écoutez, c'est peut-être juste une autre façon pour elle de s'exprimer. Mais cela n'enlève rien à ce que cela leur fait. C'est dur. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'être un adolescent qui doit aller au lycée», a-t-il ajouté.

Plus tôt cette année, les deux fils de Britney ont décidé de ne pas assister au mariage de leur mère et de Sam Asghari parce qu'ils pensaient que leur présence serait inappropriée, ont-ils dit, toujours dans le documentaire d'ITV. «À l'époque, ce n'était tout simplement pas le bon moment pour y aller. Je ne dis pas que je ne suis pas content pour elle», a expliqué Jayden. «Je suis vraiment content pour eux, mais elle n'a pas invité toute la famille et si ce n'était que moi et Preston, je ne vois tout simplement pas comment cette situation se serait terminée en bons termes.»

Il n'y a «pas de haine», souligne néanmoins Jayden dans des propos relayés par le Daily Mail ce vendredi, mais le plus jeune fils de Britney admet «qu'il faudra beaucoup de temps et d'efforts» pour réparer leur relation. «Je pense à 100 % que cela peut être corrigé. Cela va juste prendre beaucoup de temps et d'efforts. Je veux juste qu'elle aille mieux mentalement. Quand elle ira mieux, j'aurai vraiment envie de la revoir. » S'adressant directement à leur mère, il a ajouté: «Nous t'aimons. Nous espérons que tout va bien pour toi. Peut-être qu'un jour, nous pourrons nous asseoir et renouer le contact».