The Crown : on sait qui va incarner le prince William et Kate Middleton dans la saison 6

Kate Middleton et le prince William en 2010. [Ben STANSALL / AFP]

Par CNEWS -

Deux comédiens et une comédienne ont été sélectionnés pour incarner le prince William – à différentes périodes de sa vie – et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, dans la saison 6 de «The Crown». Leur identité a été révélée. Selon le site américain EW.com, les comédiens Rufus Kampa et Ed McVey vont rejoindre le casting de la saison 6 de «The Crown» pour y incarner le prince William, de l'adolescence jusqu'à sa vingtaine. C'est l'actrice Meg Bellamy qui prêtera ses traits au personnage de Kate Middleton, au moment de leur rencontre à l'Université de St Andrews, en Écosse, en 2001. Il s'agira, pour ces trois acteurs, de leur première apparition dans un rôle à la télévision. © D.R / Rufus Kampa, Ed McVey, et Meg Bellamy La saison 5 de «The Crown», qui est attendue en novembre sur Netflix, marquera un changement total du casting, avec Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II (en remplacement d'OIivia Colman). Elizabeth Debicki dans la peau de la princesse Diana, tandis que Dominic West incarnera le prince Galles. <img src="https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_375_210/public/3385676.jpg-r_1280_720-f_jpg-q_x-xxyxx-taille1200_6273c33269811_0.jpg?itok=Uxz0UoUy" width="375" height="210" alt="" title="Dominic West dans le rôle du prince Charles dans «The Crown». [© Netflix]" /> Jonathan Pryce sera le duc d'Edimbourgh, et Lesley Manville prêtera ses traits au personnage de la princesse Margaret.