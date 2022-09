Taylor Hawkins : Le fils du batteur enflamme Wembley lors du concert hommage

Le fils du regretté batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins a offert un moment de grande émotion, en jouant de la batterie au concert hommage organisé en mémoire de son père.

Sa prestation a bouleversé le public. Shane Hawkins, fils du regretté batteur Taylor Hawkins des Foo Fighters, décédé en mars dernier, a pris la place de son père à la batterie lors du concert hommage qui lui était dédié ce 3 septembre dans un stade de Wembley comble.

Alors que Dave Grohl interprétait le morceau My Hero, le garçon de 16 ans a mis tout son cœur et son énergie pour l’accompagner comme l’aurait fait son père. La vidéo de sa prestation a beaucoup ému le public mais aussi les internautes et a, en quelques heures seulement, atteint la dizaine de millions de vues, rien que sur Twitter.

Taylor Hawkins' 16-year-old son, Shane, does his father proud as he sits behind the kit for @FooFighters' performance of "My Hero." #FooFighters #TaylorHawkinsTribute pic.twitter.com/EsQ3sGNygU

— CONSEQUENCE (@consequence) September 4, 2022