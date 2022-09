Tokyo Vice : la série événement produite par Michael Mann arrive en France sur Canal+

Série HBO produite par Michael Mann (qui réalise lui même le pilote), Tokyo Vice arrive en France ce jeudi 15 septembre sur Canal+. Véritable bijou, elle entraîne les téléspectateurs dans les bas-fonds de la capitale japonaise.

«Ici le silence fait sa loi», annonce sa tagline. Tokyo Vice débarque sur Canal+ à partir de ce 15 septembre. Un must à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les fans de polars immersifs, mais aussi pour les amoureux de dépaysement au pays du soleil-levant.

Diffusée sur HBO outre-Atlantique, cette série produite par Michael Mann, réalisateur de Heat et de Collateral, est tirée d’une histoire vraie, celle qu’a narrée le journaliste Jake Adelstein (également producteur exécutif ici) dans son passionnant livre-enquête éponyme paru en 2009. Une sorte de Gomorra à la sauce japonaise, dont les révélations lui ont valu… une protection policière.

Une série haletante et immersive

La caméra nerveuse de Michael Mann instille dès le premier épisode une ambiance tendue, suivant au plus près un jeune journaliste américain tentant de réaliser son rêve : décrocher une place d’apprenti dans le plus grand quotidien japonais - où aucun gaijin (occidental) n’avait jamais été embauché avant lui.

Finalement intégré au service police-justice, où il se heurte à l’animosité de sa hiérarchie et de ses collègues, le jeune homme va commencer à enquêter autour du suicide d'un homme qu'il va découvrir criblé de dettes. Le début pour lui d'une investigation qui va le conduire, entre dangereuses alliances et collaborations avec la police, à infiltrer le milieu des yakuzas.

Ce héros (américain mais pas du tout «lost in translation» comme avait pu l'être Scarlett Johansson) est brillamment campé par la star montante (et controversée depuis les accusations d’agressions sexuelles en 2020) Ansel Elgort, dont le jeu intense accroche la rétine dès les premières minutes.

L'acteur de Baby Driver et West Side Story donne notamment la réplique au grand Ken Watanabe. Vu notamment dans Le dernier samouraï et Inception, ce dernier joue un inspecteur qui travaille en charge de la lutte contre le crime organisé et qui va prendre Jake sous son aile, pour lui expliquer le complexe réseau de mensonges qui maintient la paix entre les différents clans de gangsters qui sévissent dans la capitale nipponne. Un réseau que la police a tout intérêt à ne pas voir mis au jour si elle veut éviter une guerre totale qui occasionnerait beaucoup plus de victimes...

Vie d’une rédaction et rapport à l’information, mais aussi portrait d’une société aux codes et us et coutumes exotiques pour nous Occidentaux, Tokyo Vice est un polar magnifiquement filmé qui offrira un plaisir total aux téléspectateurs.

Elle sera diffusée les jeudis à 21h à raison de deux épisodes par soirée, et disponible chaque semaine sur MyCanal. A noter qu’une saison 2 est déjà en cours de production.