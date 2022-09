Disney : tout savoir sur Wish, le film événement pour les 100 ans de la firme

2023 sera une année particulière pour Disney qui fêtera son 100e anniversaire. Et pour célébrer cet événement, la marque aux grandes oreilles travaille sur un film d’animation très spécial, «Wish».

Un vœu, une étoile. C’est lors de sa convention bisannuelle D23 qui s’est récemment tenu à Anaheim, en Californie, que Disney a annoncé le développement du film d’animation «Wish». Ainsi que les premières images de ce long métrage qui célèbrera le 100e anniversaire du studio créé en 1923 par le producteur, scénariste, animateur et cinéaste, Walt Disney.

Walt Disney Animation Studios revealed a FIRST LOOK at “Wish,” their all-new animated feature film that explores how the iconic wishing star came to be. (1/2) pic.twitter.com/RMBnsPaV72

— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022