Halloween : les 5 programmes à ne pas manquer sur Disney+

Halloween approche à grand pas et Disney+ est bien décidé à proposer à ses abonnés des contenus aussi effrayants qu’attrayants pour cette période si spéciale. Frissons garantis !

Hocus Pocus 2 – à partir du 30 septembre

Trente ans après leur apparition au cinéma, les horribles sœurs Sanderson reviennent dans «Hocus Pocus 2». Les trois sorcières sorties tout droit du XVIIIe siècle ont soif de vengeance et promettent de s’acharner sur la ville de Salem. Mais trois lycéens ont bien l’intention de se mettre en travers de leur route, et de faire capoter leurs plans.

Quel plaisir de retrouver Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy dans la peau de leurs personnages respectifs. Avec également Sam Richardson (The Tomorrow War), Doug Jones (La forme de l’eau) ou encore Hannah Waddingham (Ted Lasso) au casting.

Le secret de la momie – à partir du 7 octobre

Version moderne du film «La Momie d’Halloween» datant de 1997, «Le Secret de la Momie» suit trois amis de 12 ans – Marshall, Gilbert, et Amy – qui se retrouvent à aider une momie vieille de plus de 3.000 ans, qu’il surnomme Harold, dans la cave de leur voisin. La bande se retrouve confronter à un escroc qui cherche à vendre le sarcophage volé. Une course contre la montre commence afin de ramener leur nouvel ami dans son lieu de repos avant qu’il ne se transforme en poussière et perde son âme immortelle à jamais.

Marvel Studio présente : Werewolf by night – à partir du 7 octobre

Une des fictions les plus attendues de l’automne sur Disney+, «Werewolf by night» suit, par une nuit sans lune, le regroupement d’un groupe de chasseurs de monstres dans le terrifiant Bloodstone Temple après la mort de leur chef. Lors d’une cérémonie étrange donnée en sa mémoire, les membres de cette organisation secrète vont se lancer dans une mystérieuse compétition dans le but de récupérer une relique magique. Mais parmi eux se cache un monstre redoutable qui va assurément leur compliquer la tâche.

Un film signé par le réalisateur Michael Giacchino, avec Gael Garcia Bernal, Laura Donnelly, et Harriet Sansom Harris dans les rôles principaux.

Grimcutty : l’enfer des réseaux – à partir du 10 octobre

La panique gagne les parents d’une ville quand un meme internet baptisé le «Grimcutty» fait son apparition dans les cours d’école. Ces derniers sont alors persuadés que leurs enfants se font du mal, ainsi qu’aux autres, à cause de cela. Quand une version du Grimcutty prend vie, et s’attaque à Asha Chaudry, ses parents pensent qu’elle s’automutile dans le cadre d’un défi, et lui confisque son téléphone. Alors que personne ne veut la croire, menacée par le monstre, la jeune fille va tout tenter pour mettre le Grimcutty hors d’état de nuire.

Avec Sara Wolfkind, Shannyn Sossamon, Usman Ally, et Alona Tall.

Maléfique : le pouvoir du mal – à partir du 21 octobre

Des années après avoir conjuré la malédiction qui pesait sur elle, la princesse Aurore accepte la demande en mariage du prince Philippe. Une union que Maléfique ne voit pas d’un bon œil. Sentant le danger poindre à l’horizon, elle s’oppose à ce mariage qui, selon elle, menace le royaume de la Lande et le peuple des fées. De nouvelles forces obscures sont à l’œuvre, et Maléfique entent bien les empêcher de lui prendre tout ce à quoi elle tient.

En octobre 2019, Angelina Jolie enfilait à nouveau le costume de Maléfique dans cette suite où elle donne la réplique à Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, ou encore Harris Dickinson.