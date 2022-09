Alan Rickman : ses carnets secrets révèlent pourquoi il a continué à jouer Severus Rogue alors qu'il souffrait d'un cancer de la prostate

Bientôt publiés outre-Manche, les journaux intimes d’Alan Rickman révèlent notamment la raison pour laquelle l’acteur avait décidé de continuer à jouer dans la saga «Harry Potter», malgré son âpre combat contre un cancer de sa prostate.

Confessions posthumes. Le regretté acteur Alan Rickman avait tenu des journaux intimes une bonne partie de sa vie. Six ans après sa disparition, une maison d’édition s’apprête à les publier. Des extraits révélés par le Guardian ce samedi 24 septembre révèlent quelques-unes des réflexions de l’acteur autour des films Harry Potter et de son personnage de Professeur Severus Rogue, rôle charismatique qu’il avait accepté de reprendre dans le cinquième volet de la saga alors qu’il était très malade.

En 2005, Alan Rickman avait en effet appris qu’il était atteint d’un cancer de la prostate. Il avait suivi un lourd traitement et subi une intervention chirurgicale l’année suivante, et doutait alors de ses capacités à pouvoir reprendre son rôle dans «Harry Potter et l’Ordre du Phénix», mais s’était ensuite ravisé. «Finalement, oui à HP 5», avait-il écrit-il le 30 janvier 2006, soit quelques semaines après sa sortie de l'hôpital. «La sensation n'est ni positive ni négative. L'argument qui gagne est celui qui dit : 'Va jusqu'au bout. C'est ton histoire’.»

Dans ses écrits intimes, l’acteur évoquaient aussi le scénario, et indiquait avoir toujours su pour l’histoire d’amour touchante entre son personnage et Lily, la mère de Harry Potter. «… J'ai fini de lire le dernier livre Harry Potter», avait-il noté au 27 juillet 2007. «Rogue meurt héroïquement, Potter le décrit à ses enfants comme l'un des hommes les plus courageux qu'il ait jamais connus et appelle son fils Albus Severus. C'était un véritable rite de passage. Une petite information fournie par Jo Rowling il y a sept ans - Rogue aimait Lily - m'avait permis de m'accrocher à ce rôle.»

Disparu le 14 janvier 2016, à l'âge de 69 ans, Alan Rickman a laissé derrière lui de nombreux écrits, 27 journaux intimes plus exactement, dont le premier date de 1972. Ces derniers ont été regroupés en un volume qui paraîtra, en anglais, le 6 octobre aux éditions Henry Holt. Le livre est intitulé «Madly Deeply : The Diaries of Alan Rickman», en référence au film «Truly, Madly, Deeply», que l'acteur britannique avait tourné en 1991.