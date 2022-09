Post Malone : le chanteur hospitalisé une semaine après sa chute sur scène

Une semaine après être tombé dans un trou sur scène, Post Malone a expliqué avoir dû annuler un concert prévu ce samedi à Boston, car il se trouvait à l’hôpital en raison de difficultés respiratoires et de douleurs lancinantes.

Plus de séquelles que prévu. Après s’être réveillé avec des «bruits de craquements» du côté droit de son corps comme il l'a expliqué, Post Malone a dû annuler son concert prévu ce samedi à Boston pour retourner à l’hôpital, où il s’était déjà brièvement rendu il y a une semaine après son impressionnante chute sur scène.

«J'ai du mal à respirer et c’est comme si on me poignardait à chaque fois que je respire ou que je bouge», a écrit Post Malone dans des publications postées sur les réseaux sociaux, seulement 30 minutes avant le début du concert de samedi. «Nous sommes à l'hôpital maintenant, mais avec cette douleur, je ne peux pas faire le spectacle ce soir.»

Il y a une semaine à Saint-Louis, il avait fait une lourde chute dans un trou situé au centre de la scène. Le concert avait été suspendu quelques minutes, le temps que des médecins l’auscultent, puis il avait repris le show.

Post Malone took a fall on stage and cracked 3 ribs. Medics took him away, but he still managed to return to the stage and finish the show. pic.twitter.com/goAx40GfxU

