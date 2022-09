Lady Gaga : la chanteuse en larmes après avoir dû annuler un concert

La chanteuse Lady Gaga a fondu en larmes après avoir été contrainte d’annuler le dernier concert de sa tournée, prévu ce samedi 17 septembre, à cause des intempéries.

Lady Gaga n’a pas pu terminer le dernier concert de sa tournée «The Chromatica Ball» ce samedi 17 septembre au Hard Rock Stadium, à Miami (Etats-Unis). Malheureusement, la star a dû annuler le show en raison des conditions météorologiques.

Cette décision était nécessaire pour assurer la sécurité de tous, a-t-elle expliqué dans une vidéo postée sur son compte Instagram, les larmes aux yeux.

«Je veux être responsable»

«On a vraiment essayé de finir le show ce soir à Miami mais on ne pouvait pas. Parce que, même quand la pluie s’est plus ou moins arrêtée, il y avait de l’orage et des éclairs près de nous», a déclaré l’interprète de «Bad romance».

«Je veux être responsable. Et je ne sais pas comment je réagirai s’il arrivait quelque chose à quelqu’un dans le public ou à un membre de mon équipe. Donc je suis désolée (…) mais ce qui compte le plus c’est la vie», a-t-elle poursuivi, en sanglots.

L’icône de la pop mondiale, qui a dû surmonter plusieurs problèmes de santé, a ensuite remercié le spectateur qui lui a lancé un bouquet sur scène : «je le chérirai pour toujours», avant de conclure : «Ça a été tellement dur de revenir en bonne santé». Mais désormais, «je vais bien», a-t-elle assuré.