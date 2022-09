Les Simpson : une IA dévoile à quoi ressembleraient les héros dans la vie réelle, le résultat est surprenant

A quoi pourraient bien ressembler Homer, Marge ou Bart Simpson dans la vie réelle ? Un artiste a fait appel à une intelligence artificielle pour livrer des portraits d’un réalisme effrayant.

Moins jaunes et... moins joviaux. Les personnages du dessin-animé «Les Simpson» ont pris une nouvelle apparence pour le moins suprenante. L'oeuvre vient de Milan Jaram, artiste qui a eu l'idée d'utiliser une intelligence artificielle pour générer des versions réalistes des personnages du dessin-animé.

«L'idée de cette série m'est venue en essayant d'être créatif avec l'IA, en repoussant ses limites et en voyant ce qu'elle pouvait faire», a-t-il expliqué, selon les propos repris par le site boredpanda. Pour réaliser son projet, l’artiste a fait appel à l'IA du laboratoire de recherche Midjourney qui - à l'instar de Dall-E ou Stable Diffusion - nécessite une simple phrase descriptive et le style souhaité pour générer une image.

Milan Jaram, qui aime à «horrifier vos doux souvenirs d'enfance avec des visions sombres sur vos émissions, dessins animés et culture pop préférés», atteint ici son objectif haut la main. Homer semble prêt à se faire sa place en prison, Marge ressemble à la fiancée de Frankenstein, leurs progénitures, Bart et Lisa, n'ont plus aucune étincelle juvénile au fond des yeux, et le clown Krusty filerait la frousse à celui de «Ça».

Postée sur TikTok, la vidéo présentant les portraits des personnages a déjà été vue plus de 10 millions de fois.

A noter que Milan Jaram s'est également amusé à utiliser la même technique pour transformer d'autres personnages de dessin-animé fameux comme «Bob l'Eponge» ou «Naruto», et même l'inverse, en transformant des acteurs bien réels en personnages de dessin-animé, comme ici ceux de «Friends», réinventés en gangsters.