Mufasa, le Roi Lion : date de sortie, casting, intrigue… tout ce que l’on sait déjà sur le film Disney

C’est le 5 juillet 2024 que «Mufasa : Le Roi Lion» verra la lumière du jour au cinéma. Un prequel en «live-action» dont le développement a commencé en 2020. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos.

Le roi des animaux va revenir. Malgré un accueil critique un peu décevant, le remake réalisé en live action en 2019 du dessin animé datant de 1994 «Le Roi Lion» avait été un succès colossal dans les salles obscures. Ce n’est donc pas étonnant de voir Disney relancer la machine avec «Mufasa : Le Roi Lion», qui est présenté comme un prequel. Et voici toutes les informations dont on dispose à son sujet pour le moment.

Que sait-on de l’intrigue ?

Pour le moment, il n’existe pas de synopsis officiel. Les premières informations annoncent que le film pourrait alterner les scènes du passé avec le présent, avec le mandrill Rafiki qui raconte l’histoire de Mufasa à Timon et Pumbaa. Ou à un jeune lionceau.

L’autre hypothèse voudrait que le film soit l’adaptation du livre «Le Roi Lion : le contre de deux frères», publié la même année que le film d’animation (1994) et qui se concentre sur la jeunesse de Mufasa et de Scar. On y apprend notamment que ce dernier s’appelait autrefois Taka, et qu’il n’a pas toujours été aussi vil que le lion qu’il deviendra plus tard.

Qui sera au casting ?

Pour la version française, aucune certitude n’existe pour le moment. La version originale pourrait voir revenir Aaron Pierre prendre la suite de James Earl Jones pour doubler la voix de Mufasa. Chiwetel Ejiofor doublait la voix de Scar dans le remake de 2019, mais il semble que le rôle sera confié à Kelvin Harrison Jr. dans le prequel.

John Kani qui incarnait Rafiki, ou encore Billy Eichner et Seth Rogen qui jouaient les rôles de Timon et Pumbaa, seront-ils de retour dans cette suite ? À l’heure actuelle, aucune précision n’a été apportée sur le casting dans son intégralité. Donc la patience est de mise.

On notera que pour la bande originale, Hans Zimmer a d’ores et déjà prévu de faire son retour à la composition. Il sera accompagné dans cet exercice par Pharrell Williams, avec lequel il avait déjà travaillé sur le remake. Nicholas Britell, connu et récompensé aux Emmy Awards pour la série «Succession», serait également impliqué. Elton John, qui avait remporté l’Oscar de la meilleure chanson pour le dessin animé de 1994, et qui avait participé au remake, ne devrait pas être impliqué dans le prequel.

Quand sera-t-il au cinéma ?

La sortie au cinéma de «Mufasa : Le Roi Lion» est prévue, pour le moment, à la date du 5 juillet 2024 aux États-Unis (et le 3 juillet en France, ndlr). Les fans attendent désormais avec impatience de découvrir la première bande-annonce officielle du film.