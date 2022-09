Magic : Sam Raimi à la réalisation du remake du célèbre film d'horreur

C’est dans un podcast américain que le producteur Roy Lee a révélé travailler actuellement avec le réalisateur Sam Raimi (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) sur un remake de «Magic», film d’horreur datant de 1978 avec Anthony Hopkins.

Frissons garantis. Invité du podcast américain «Post Mortem with Mick Garris», le producteur Roy Lee a révélé travailler actuellement sur un remake du film d’horreur de 1978, «Magic», dont la réalisation sera assurée par Sam Raimi. «En fait, la première fois que je vais travailler avec lui en tant que réalisateur sera pour le remake de ‘Magic’. (…) Nous allons justement recevoir les derniers scripts des auteurs la semaine prochaine», a-t-il déclaré.

«Sam a adoré le film avec Anthony Hopkins et le livre écrit par William Goldman», poursuit le producteur. Dans le film de 1978, réalisé à l’époque par Richard Attenborough sur un scénario rédigé par l’auteur du livre lui-même, William Goldman, l’histoire voyait Anthony Hopkins incarner le personnage de Charles ‘Corky’ Withers, un homme aspirant à devenir magicien. Après avoir échoué lors de sa première tentative pour passer professionnel, il revient un an plus tard avec, cette fois, un numéro de ventriloque en compagnie d'une marionnette appelée Fats.

Le succès du numéro de Charles est immédiat, et il se voit proposer sa propre émission par une grande chaîne de télévision. Mais ce dernier refuse, car il souhaite éviter à tout prix l’examen médical obligatoire à la signature du contrat qui révèlerait l’étendue de la maladie mentale qui le ronge, et qui s’exprime à travers Fats. Dès lors, Charles fait le choix de retourner dans sa ville natale où son état va empirer.

Les fans de Sam Raimi sont désormais impatients de découvrir sa version du film, lui qui a notamment signé les trois volets d’«Evil Dead», et plus récemment le film de Marvel «Doctor Strange in the Mutliverse of Madness». Pour le moment, le remake de «Magic» en est toujours au début de sa phase de développement, aucune information sur le casting et la date de sortie ne sont connues.