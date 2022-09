NBA : on connait le nom de l'acteur qui va incarner Dennis Rodman au cinéma

Selon le site américain Deadline, l’acteur Jonathan Majors (Loki, Lovecraft Country) a été choisi pour incarner Dennis Rodman dans un film consacré au basketteur américain et plus précisément sur son escapade de deux jours à Las Vegas lors de NBA Finals de 1998.

Une personnalité unique. Selon le site américain Deadline, l’acteur Jonathan Majors (Loki, Lovecraft Country) est actuellement en pourparlers avec les studios Liongates pour incarner Dennis Rodman dans un film consacré au basketteur américain sur son escapade de deux jours à Las Vegas lors de NBA Finals de 1998. L’article précise que, si aucun contrat n’a été signé pour le moment, cela ne serait qu’une question de temps.

Pour les téléspectateurs qui ont regardé la série documentaire «The Last Dance», le film – qui devrait être titré «48 Hours in Vegas», mais rien n’est officiel pour le moment – se basera sur le voyage effectué par Dennis Rodman, qui jouait au sein du club des Bulls de Chicago, à Las Vegas alors que son équipe disputait les finales de la NBA. Son entraîneur, Phil Jackson, qui connaissait son goût pour la fête, l’avait autorisé à aller faire une virée afin qu’il puisse décompresser. Mais le joueur ne reviendra pas le jour et à l’heure convenue, obligeant son entraineur et Michael Jordan, la star des Bulls, à partir le chercher à Las Vegas.

«Dennis Rodman est unique en son genre. En 1998, il n’y avait personne sur Terre plus drôle – ou peut-être plus dangereux – pour partir faire la fête. Et pourtant, cela n’est même pas le début de qui il est vraiment. Le film vous emmènera dans cette folle virée avec le mythe, la légende, mais aussi l’homme qu’était Dennis, au-delà de tout ce que vous pourriez imaginer. Vous pensez connaître celui qu’on surnomme ‘The Worm’ (le verre de terre, ndlr) ? Vous n’avez rien vu», s’enthousiasmait un des responsables de Lionsgate en août sur le site amércian Rolling Stone.