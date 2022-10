House of the Dragon : George R.R. Martin remercie les fans, et évoque l'avenir de la série

Dans un texte publié sur son blog personnel, George R.R. Martin a tenu à remercier les fans de l’accueil réservé à «House of the Dragon». L’auteur en a également profité pour évoquer l’avenir de la série, assurant que «le meilleur reste à venir».

L’avenir est radieux. Dans un long message adressé à ses fans sur son blog personnel, George R.R. Martin a tenu à les remercier pour l’accueil réservé à la série adaptée de son livre «Fire & Blood», publié en novembre 2018, sur la guerre de succession qui va déchirer la Maison Targaryen, et accessible en France sur OCS. Il a également salué le travail de toutes les équipes travaillant sur «House of the Dragon».

«La série a commencé fort et n'a fait que se renforcer. Merci à vous tous qui regardez et participez à sa popularité. Et merci également à notre incroyable distribution et à notre équipe. Nous sommes maintenant à plus de la moitié de la saison (je voulais écrire sur le blog après les débuts, je l'ai vraiment fait, mais le temps m'a échappé)», commence-t-il.

«Westeros, comme le monde réel, regorge de personnages complexes, capables à la fois du bien et du mal. Pendant ce temps, Matt Smith et Paddy Considine et Rhys Ifans et Fabien Frankel et Steve Toussaint et le reste de notre distribution continuent d'exceller. J'aurais du mal à dire lequel d'entre eux j'aime le plus», poursuit-il, avant de féliciter les auteurs, les producteurs, ainsi que les deux showrunners de la saison 1, Ryan Condal et Miguel Sapochnik.

Le meilleur reste à venir

George R.R. Martin n’a pas pu s’empêcher d’évoquer la suite de la série. Selon lui, alors que la série est arrivée à mi-chemin de la saison 1, la deuxième partie promet de monter en puissance, avec une tension qui ne cesse de monter au fil des épisodes. L’auteur de la saga littéraire en profite même pour faire un clin d’œil à la saison 2.

«J'espère que vous appréciez House of the Dragon autant que moi. Et hé, encore quatre épisodes (son message a été rédigé le jeudi 29 septembre, ndlr)… le meilleur reste à venir. Et puis place à la saison 2 !», écrit-il.

Il est important de préciser qu’il faudra probablement se montrer patient avant de découvrir la deuxième saison. La première a exigé pas moins de 10 mois de tournage, et un an de travail pour les effets spéciaux sur le site américain The Hollywood Reporter, dont certains sont encore en cours malgré le début de la diffusion. Le tournage de la saison 2 est prévu pour débuter au printemps 2023, ce qui signifie que la nouvelle fournée d’épisodes n’arrivera pas sur les écrans avant – au plus tôt – le courant de l’année 2024.