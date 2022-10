House of the Dragon : HBO répond aux critiques des fans sur les scènes trop sombres de l'épisode 7

Au moment de la diffusion de l’épisode 7 de «House of the Dragon», de nombreux téléspectateurs se sont plaints de scènes jugées trop sombres. La chaîne américaine HBO leur a répondu qu’il s’agissait tout simplement d’un «choix créatif intentionnel».

Un goût de déjà vu ? Pour plusieurs téléspectateurs, l’épisode 7 de «House of the Dragon» diffusé et/ou mis en ligne ce dimanche 2 octobre a été particulièrement difficile à regarder. Non pas en raison de scènes d’une violence insoutenable, mais d’une image jugée trop sombre par certains fans.

La chaîne américaine HBO n’a pas tardé à réagir à la «polémique» via un de ses comptes Twitter, répondant à un téléspectateur qui exigeait une excuse écrite de leur part pour le désagrément causé par cet «écran noir».

Hi Stephen! We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks! ^LL

— HBOMaxHelp (@HBOMaxHelp) October 3, 2022