Scooby-Doo : Velma, l'héroïne intello de la bande, en pince officiellement pour les femmes

Après être resté dans le placard durant plusieurs décennies, le personnage de Velma est enfin officiellement décrit comme étant attiré par les femmes dans le nouveau film «Scooby Doo».

Velma est attirée par les femmes, c’est désormais officiel. Des extraits du tout nouveau film «Trick or Treat Scooby-Doo !», montrent la membre de Mystery Inc. les yeux écarquillés et sans voix lorsqu'elle rencontre la costumière (et chef d’un syndicat du crime) Coco Diablo, confirmant les soupçons des fans de «Scooby» depuis des décennies.

OMG LESBIAN VELMA FINALLY CANON CANON IN THE MOVIES LETS GOOOOOO pic.twitter.com/0ilx2uid1q — Trin (@MythicalLlamaXO) October 3, 2022

«Honnêtement, il ne m'est pas venu à l'esprit que nous faisions quelque chose d'aussi révolutionnaire jusqu'à maintenant», a déclaré le réalisateur du film, Audie Harrison, à NPR dans un e-mail. «En écrivant et en réalisant ceci, j'ai juste décidé de m'amuser avec la comédie d'un béguin d'adolescent maladroit.»



Il a ajouté : «En fait, je pensais que c'était plus important pour le personnage de Velma qu'elle soit amoureuse du méchant du film. Le fait qu'elle soit une fille est juste … eh bien, un fait. Cela étant dit, je suis content de faire partie de la normalisation de la représentation, en particulier avec une franchise aussi connue que Scooby-Doo !»

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS — Pia (@soleildiddle) October 4, 2022

Une simple confirmation ?

Les gens dans les coulisses de la franchise essayaient en fait de décrire l'orientation sexuelle de Velma depuis au moins vingt ans. Tony Cervone, qui a été producteur superviseur de la série «Mystery Incorporated», avait déjà confirmé que Velma était attirée par les femmes.



«Je l'ai déjà dit, mais Velma dans 'Mystery Incorporated' n'est pas bi. Elle est gay», a même écrit le producteur superviseur de la série animée 2010-2013 sur Instagram, en 2020. «Si vous suivez tout l'arc de Marcie, il semble aussi clair que nous pouvions le faire il y a 10 ans. Je ne pense pas que Marcie et Velma aient eu le temps d'agir sur leurs sentiments pendant la chronologie principale, mais après la réinitialisation, elles forment un couple. Vous pouvez ne pas aimer cela, mais c'était notre intention», a-t-il insisté.

velma has been a lesbian since mystery incorporated (2010) !!! pic.twitter.com/H1jhxN3cMA — frankie (@fallenlucifers) October 4, 2022

En 2020, le réalisateur James Gunn («Les gardiens de la galaxie») avait lui aussi révélé sur Twitter que son scénario pour le film en live-action «Scooby-Doo» (2002) comportait une relation lesbienne autour du personnage de Velma, et que c'est le studio Warner qui l'avait peu à peu évincée du film.



«J'ai essayé ! En 2001, Velma était explicitement gay dans mon scénario initial, mais le studio a incessamment atténué cela, ce qui est devenu ambiguë (au tournage) puis a disparu (la version sortie) et finalement, elle aura un petit ami (dans la suite)», avait-il expliqué.

daphne and velma are the colors of the lesbian flag pic.twitter.com/0zb6PjzVzT — for sapphics (@forsapphic) October 4, 2022

Un fait confirmé par l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui interprétait Daphne et qui se souvient d'avoir tourné une scène de baiser avec Linda Cardellini (Velma), détaillant qu'elle se déroulait durant la scène d'échange des âmes, comme le rappelle Allociné.

Cette fois-ci, le réalisateur Audie Harrison a décrit un scénario différent avec Warner Bros. «De mon point de vue, ils ont été très favorables à cette direction pour le personnage de Velma dès le premier jour, et il n'a jamais semblé qu'ils étaient inquiets de la façon dont cela serait perçu. Ce qui était très rafraîchissant », a-t-il confié.

Reste à savoir maintenant quelles aventures vivra le personnage dans sa propre série animée à venir sur HBO Max. La nouvelle série d'animation intitulée «Velma» sera, on le sait déjà, réservée à un public averti, en témoigne l'image sanglante révélée en mai dernier par l'actrice Mindy Kaling (The Office US), qui lui prêtera sa voix.

Mindy Kaling shares a first look at HBO Max's #Velma, her upcoming "Scooby-Doo" spinoff aimed at adult audiences. https://t.co/tFGsadbjCu pic.twitter.com/oa2giwNy0N — Variety (@Variety) May 18, 2022

«Vous avez tous remarqué que ma Velma est d’origine sud-asiatique, avait-elle déclaré. Et si des gens critiquent cela, je m’en fous », avait-elle d'emblée assuré au sujet de ce spin-off, une «comédie pour adultes» qui devrait revenir sur la vie de Velma avant qu’elle ne devienne le cerveau du Scooby Gang. Et il faut s’attendre à du lourd côté affirmation de soi, à en croire son message posté ce 4 octobre sur Instagram.