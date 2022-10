Guerre en Ukraine, pandémie, mort d'Elizabeth II... La série «Years and Years» avait-elle prédit l'avenir en 2019 ?

Dans un message posté sur Instagram, Russell T. Davies, créateur de la série «Years and Years», a souligné l’incroyable ressemblance entre Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique, et Vivienne Rook, le personnage incarné par Emma Thompson dans sa fiction lancée en 2019. Et dans laquelle bien d’autres prédictions se sont révélées véridiques.

Ça fait froid dans le dos. Dans un message publié sur Instagram, Russell T. Davies, créateur de la série «Years and Years», a mis en ligne un montage montrant la ressemblance incroyable entre Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique, et Vivienne Rook, le personnage incarné par Emma Thompson dans sa série lancée en 2019 sur la chaîne BBC One. «Ça devient étrange», écrit-il en légende.

Pourquoi étrange exactement ? La série «Years and Years» suit sur une période de 15 années, les Lyons, une famille de Manchester, à travers les aléas de la vie de 2019 à 2034. Déclinée en six épisodes, cette fiction parle d’une pandémie mondiale, de la crise migratoire, du décès de la reine Elizabeth II en 2022, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’une récession économique suivi d’une inflation record, et de l’arrivée au pouvoir d’une candidate ultra-conservatrice, Vivienne Rook, incarnée par Emma Thompson, dont on suit l’ascension au pouvoir au gré des troubles vécus au sein de la société.

«On m’a toujours dit que mes histoires étaient improbables, et voilà que l’une d’entre elles, justement écrite pour dire à quel point je trouve notre époque folle, est jugée visionnaire. Quelle douce ironie !», avait déjà confié Russell T. Davies au site de Télérama en mars 2021. Espérons que la capacité de la série à prédire l’avenir ne se poursuive pas, car dès la fin du premier épisode, c’est une bombe nucléaire qui est lancée non loin de la Chine. Entre autres prédictions à faire froid dans le dos, mais qui, étrangement, ne paraissent plus si improbables aujourd’hui.

À noter que les six épisodes de «Years and Years» sont disponibles sur myCANAL.