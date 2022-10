Bill Murray : l'acteur ciblé par de multiples accusations

Dans une interview accordée au site américain Variety, Seth Green (Buffy contre les vampires) a dénoncé le comportement violent de Bill Murray à son égard. Une accusation à ajouter à toutes celles qui visent l’acteur de 72 ans ces derniers mois.

Ça ne s’arrête plus. Dans un entretien avec le site américain Variety, Seth Green (Buffy contre les vampires) est revenu sur le comportement violent de Bill Murray à son égard sur le tournage de l’émission humoristique Saturday Night Live, quand il n’avait que 9 ans. Seth Green explique que l’acteur, âgé aujourd’hui de 72 ans, n’avait pas apprécié de le voir assis dans un canapé qu’il estimait réservé pour lui lors de son passage dans le programme. Agacé par le refus de l’enfant de se lever, Bill Murray l’a attrapé par les pieds, l’a retourné, et déposé dans une poubelle.

«Les ordures vont aux ordures m’a-t-il dit. Et je criais, et je jetais mes bras vers lui, je me débattais, j’ai tapé dans ses parties génitales. Il m’a balancé dans la poubelle, qui s’est renversée. J’étais terrorisé. Je me suis enfui, je me suis caché sous une table dans ma loge, et je me suis mis à pleurer», confie l’acteur.

D’autres plaintes ces derniers mois

Cette histoire vient s’ajouter aux nombreux témoignages à l’encontre de Bill Murray qui s’accumulent ces derniers mois. Dans ses mémoires, publiées récemment, la comédienne Geena Davis a raconté le comportement inapproprié de l’acteur sur le tournage de «Quick Change», sa proposition de se retrouver dans une chambre d’hôtel, ou sa tentative d’essayer une machine de massage sur elle malgré son refus. Elle a également déploré son comportement lors d’une interview donnée ensemble dans l’émission «Arsenio Hall Show», où Bill Murray lui caresse le bras et fait tomber la bretelle de sa robe de son épaule alors qu’elle est en train de parler.

En avril dernier, le tournage du film «Being Mortal» a été suspendu après les accusations d'une employée bien plus jeune que lui. Ce dernier l'aurait embrassé et aurait eu avec elle un contact inapproprié, la laissant «horrifiée» après avoir interprété son intention comme «entièrement sexuelle». La jeune femme avait porté plainte contre l’acteur de 72 ans. Selon le site américain Deadline, un accord a récemment été trouvé, Bill Murray lui ayant versé 100.000 dollars pour mettre fin aux poursuites. «J’ai fait quelque chose que je pensais être drôle, et cela n’a pas été interprété de cette manière», avait expliqué le comédien lors d’une interview avec la chaîne américaine CNBC après le dépôt de la plainte.