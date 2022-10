House of the Dragon : les 5 questions que l'on se pose avant le dernier épisode de la saison 1 (SPOILERS)

Après l’épisode 9 de «House of the Dragon», et avant la diffusion du 10e et dernier de la saison 1, voici les 5 questions qu’on est en droit de se poser. Attention aux spoilers !

Viserys a-t-il vraiment nommé son fils Aegon comme héritier ?

Non. Complètement délirant en raison de consommation excessive du lait de pavot qui lui a été administré pour soulager ses douleurs, le roi Viserys Ier s’est retrouvé à parler à voix haute de la prophétie dont il avait parlé des années auparavant avec sa fille, et son héritière, Rhaenyra Targaryen, à propos du «prince qui était promis» dans l’épisode 8. Cette histoire gravée dans la lame de la dague en acier valyrien appartenant à la Maison Targaryen depuis plusieurs générations évoque la bataille entre la glace et le feu, à savoir entre l’armée du Roi de la Nuit (que l’on voit dans «Game of Thrones») et celle de l’héritier des Targaryens, seul capable d’unir le royaume face à ce puissant ennemi.

«Le prince… pour unir le royaume, c’est toi, tu dois le faire», dit-il à voix haute, pensant s’adresser à Rhaenyra. C’est malheureusement son épouse, la reine Alicent Hightower – à laquelle il n’a jamais parlé de la prophétie – qui était présente à cet instant. Et qui en a conclu que le roi parlait de leur fils Aegon, et qu’il voulait que ce dernier lui succède sur le trône de fer. Une incompréhension qui va coûter cher, très cher, à tout le monde.

Pourquoi Rhaenys n’a pas tué tout le monde avec son dragon ?

Dans l’épisode 9, après avoir réussi à s’échapper du Donjon Rouge grâce à un soldat de la Garde du roi, Ser Erryk, Rhaenys se retrouve au milieu de la foule qui se rend au couronnement d’Aegon II, le fils d’Alicent Hightower et du défunt roi, Viserys Ier. Elle décide de suivre le mouvement, et assiste à cet événement qui met sa nièce, Rhaenyra Targaryen, et l’ensemble de sa famille à elle, les Velaryon, dans une position plus que fragile. Tous sont désormais potentiellement menacés de mort afin que le règne d’Aegon II ne soit jamais remis en question.

C’est alors que Rhaenys descend dans la fosse aux dragons qui se trouve en-dessous du lieu du couronnement pour en sortir avec son dragon, Meleys, et faire face à Aegon et l'ensemble de sa famille. Pourquoi ne brûle-t-elle pas tout le monde ? Impossible à dire. Dans les livres, Rhaenys réapparaît après la mort de ses enfants, et elle se trouve déjà au sein du conseil de l’armée de Rhaenyra Targaryen. Les showrunners ont donc pris la liberté de la mettre dans cette position où sa clémence – peut-être inspirée par la conversation qu’elle a eu plus tôt avec Alicent Hightower – se révèlera être une erreur monumentale.

Mysaria, alias le Ver Blanc, est-elle morte ?

Malgré les flammes s’échappant de sa demeure à la fin de l’épisode 9, Mysaria, cheffe des chuchoteurs et ancienne maîtresse de Daemon Targaryen, n’a certainement pas trouvé la mort dans l’incendie. Comment le sait-on ? Dans le livre de George R.R. Martin, Mysaria est amenée à jouer un rôle déterminant auprès des sympathisants de Rhaenyra et Daemon Targaryen. Comment a-t-elle réussi à échapper aux manigances de Larys Strong ? On l’ingore pour le moment. Mais en tant qu’ancienne prostituée abandonnée à son sort quand elle n’était qu’une enfant, Mysaria a survécu à bien pire que cette guerre de pouvoir.

Que se passe-t-il entre Larys Strong et Alicent Hightower ?

Dans l’épisode 9, Otto Hightower, parlant avec Larys Strong, ne peut s’empêcher de lui faire remarquer que ce dernier passe de plus en plus de temps avec sa fille, Alicent. Les téléspectateurs ont assisté au rapprochement stratégique entre Larys et Alicent au fil des épisodes. Lui-même a organisé les meurtres de son frère, l’amant de Rhaenyra, et de son père, la Main du roi, à Harrenhal avant d’imposer ce choix à Alicent pour pouvoir faire pression sur elle à l'avenir. Il n’était malgré tout pas évident de deviner que leur relation allait prendre un tournant comme celui auquel on a assisté dans l’épisode 9.

Lors d’une conversation entre Larys et Alicent, la jeune femme, spontanément, commence à enlever ses chaussures avant de poser ses pieds sur le meuble devant elle. À la vue de Larys. Puis, plus tard, ses bas, afin qu'il puisse voir ses pieds nus et… en profiter pour satisfaire un désir solitaire alors qu’elle regarde droit devant elle, lui se plaçant en retrait. Le fait que tout cela se déroule dans le plus grand calme permet de comprendre que cet «arrangement» dure depuis un moment. Et cela ne laisse plus aucun doute sur la capacité de Larys Strong à manipuler la reine comme bon lui semble. Du moins pour le moment.

À quoi s’attendre dans le dernier épisode de la saison 1 ?

À en croire la bande-annonce dévoilée par la chaîne américaine HBO, l’épisode 10 de «House of the Dragon» marquera le début des hostilités entre deux camps, les Verts, fidèles à Aegon II, et les Noirs, qui se battent pour réinstaller Rhaenyra sur le trône. L’ultime épisode permettra de savoir quelles Maisons de Westeros décideront de rejoindre le camp de l’héritière légitime du trône. On notera que les dragons seront des éléments déterminants dans les combats à venir.