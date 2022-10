Halloween 2022 : les 10 meilleures séries récentes pour se faire peur

Quiconque part à la recherche de contenus effrayants trouve aujourd’hui pléthore de propositions. Fantômes, vampires, zombies, slashers… Les séries d’horreur pullulent mais ne se valent pas toutes. En voici 10 relativement récentes, voire très récentes, pour un Halloween 2022 garanti plein de frayeurs.

The Baby

A voir sur OCS, cette série britannique s’attaque au sujet délicat du non-désir de maternité avec une intrigue à la croisée de l’horreur et de la comédie, puisqu'elle s’amuse à détourner les codes des classiques de l’angoisse tels que Rosemary’s Baby. Michelle de Swarte, ancienne mannequin, crève l’écran dans la peau de Natasha, une jeune femme qui a tout sauf envie de devenir mère, mais qui va littéralement se retrouver avec un bébé sur les bras, et pas n’importe lequel, puisque quiconque l’approche trouve la mort…

American Horror Stories

Petite sœur d'American Horror Story (AHS), American Horror Stories (Hulu) est diffusée en France sur Disney+. Cette fiction, créée par Ryan Murphy, et dont la saison 2 a été lancée cet été, s’attache à raconter une histoire d’horreur différente à chaque épisode.

The Watcher

Signée également par Ryan Murphy (dont la série Dahmer fait elle aussi en ce moment beaucoup parler), The Watcher est une mini-série inspirée de faits réels. On y suit le calvaire d’un couple marié (incarné par Naomi Watts et Bobby Cannavale) qui emménage dans une maison de rêve où, peu de temps après, le duo commence à recevoir des lettres de menace terrifiantes d'un harceleur signant sous le pseudo «The Watcher».

Eux (Them)

Dans la veine de Get Out et d’Us, qui a vu le réalisateur Jordan Peele remettre au goût du jour une horreur psychologique basée sur le racisme, Eux (Them) suit l’histoire d’une famille noire en 1953 qui, après avoir emménagé dans un quartier blanc de Los Angeles,doit affronter des forces maléfiques, venues de leur voisinage et d'ailleurs. Elle est à voir sur Prime Video.

Yellowjackets

Librement inspirée du roman Sa Majesté des Mouches de William Golding, Yellowjackets, à voir sur MyCanal, pourrait être le fruit des amours interdites d’un Souviens-toi l’été dernier avec Les Survivants (rappelez-vous ce film des années 1990 où des survivants d’un crash dans la Cordillière des Andes se mangent entre eux pour survivre…), Lost, mais aussi tous les teenage dramas du moment… Le tout saupoudré d’horreur, de surnaturel, de gore et d’une bonne dose d’humour noir. Captivant, le show est aussi un régal pour toutes les filles qui ont grandi avec les icônes rebelles que représentaient dans les années 1990 les actrices Mélanie Lynskey, Christina Ricci, et Juliette Lewis, ici plus mordantes et venimeuses que jamais.

LE CABINET DE CURIOSITÉS DE GUILLERMO DEL TORO

Dans cette nouvelle série Netflix mise en ligne ce 25 octobre, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro (La forme de l’eau, Le labyrinthe de Pan, The Strain) a compilé huit histoires indépendantes, toutes sur le thème de l’horreur (une par épisode). A l’instar d’un Alfred Hitchock pour la série Alfred Hitchcock présente, ou d’un Rod Sterling pour La Quatrième dimension, le réalisateur, crédité en tant que créateur et producteur, les introduit lui-même. Parmi les acteurs au casting figurent notamment Rupert Grint, Sofia Boutella, Andrew Lincoln ou encore F. Murray Abraham.

Monsterland

Série d’anthologie disponible sur Salto, Monsterland fait le portrait de l’Amérique contemporaine et des monstres qu’elle engendre. Elles suit des personnes désespérées commettant des actes monstrueux. Au casting, on retrouve entre autres Taylor Schilling d’Orange is the New Black, Roberta Colindrez, vue dans The Deuce, ou encore Mike Colter (Luke Cage).

The Midnight Club

Créée par Mike Flanagan et entrée au catalogue de Netflix ce 7 octobre, The Midnight Club plonge au cœur d’un groupe d’adolescents en phase terminale qui se retrouvent chaque soir pour se raconter des histoires qui font peur.

Et elle fait beaucoup sursauter… Tant et si bien qu’elle va officiellement entrer dans le Guinness Book pour son nombre record de «jump scares». En tout, 21 ont été comptabilisés dans son premier épisode de 58 minutes – soit un moment qui fait sursauter toutes les 2 minutes et 45 secondes en moyenne.

Chucky

Réalisée par Don Mancini, le créateur de la saga originale, cette série suit un ado dont la vie bascule après avoir acheté la vieille poupée, toujours aussi diabolique.

Shining Vale

Star de la saga Screams, Courteney Cox est l’héroïne de Shining Vale, à voir sur Lionsgate+ (nouveau nom de la plate-forme Starzplay). Cette série est décrite par sa créatrice Sharon Horgan («Divorce», «Catastrophe») comme un mélange entre une comédie familiale et une lettre d'amour au genre horrifique classique («Shining», «Rosemary's Baby»). L’interprète de Monica dans «Friends» donne la réplique à Greg Kinnear («As Good As It Gets», «The Kennedys»), Mira Sorvino («Hollywood», «The Expecting»), Sherilyn Fenn («Twin Peaks»), ou encore Judith Light («Transparent», «Madame est servie»). Elle incarne une écrivaine qui s’installe avec mari et enfants dans une nouvelle demeure, où d’étranges événements vont survenir et questionner sa santé mentale.