House of the Dragon : quand la season 2 sera-t-elle diffusée ? (SPOILERS)

Selon les propos de Ryan Condal, le showrunner de «House of the Dragon», rapportés par le site américain Variety, le tournage de la saison 2 est prévu pour commencer au début de l’année 2023. Une diffusion à la fin de cette même année «reste à déterminer».

L’attente commence. Après une saison 1 clôturée dans le sang, marquant un point de non-retour entre les Verts – nom des partisans d’Aegon II – et les Noirs – qui désignent ceux qui soutiennent Rhaenyra – «House of the Dragon» laisse des millions de téléspectateurs impatients de découvrir la suite de cette «Danse des Dragons», le nom donnée à la guerre civile qui va consumer le royaume des Sept Couronnes sur plusieurs années. Laissant derrière elle des âmes et des corps meurtris par les horreurs d'un conflit dont personne ne sortira indemne.

Aussi, selon le site américain Variety, Ryan Condal, le showrunner de la série diffusée en France sur OCS, a précisé que le tournage de la saison 2 devrait débuter au début de l’année 2023. Sera-t-elle diffusée plus tard cette même année ? «Cela reste à déterminer», ajoute-t-il. Le récit de «House of the Dragon» est adapté du livre «Fire & Blood» publié par George R.R. Martin en 2018, un ouvrage que l’on peut présenter comme un livre d’histoire où les événements sont racontés par différentes narrateurs. Qui ont tous une vision très personnelle des événements qu’ils décrivent.

Cette différence dans les récits a été utilisée par Ryan Condal dans la série, comme l’a démontré le dernier épisode de la saison 1, où le duel à dos de dragons entre Lucerys Targaryen, un des fils de Rhaenyra, et Aemond Targaryen, fils d’Alicent Hightower et du père de Rhaenyra, Viserys Ier, se déroule d’une manière bien différente dans le livre.