The Walking Dead : les 10 morts les plus marquantes de la série (SPOILERS)

C’est le 20 novembre prochain que «The Walking Dead» tirera sa révérence, après 11 saisons diffusées sur 12 ans, un total de 177 épisodes, et d’innombrables pertes. Voici la liste des 10 morts les plus emblématiques d’une des séries les plus marquantes de l’histoire de la télévision.

Duane Jones

Il est probable que peu de fans se souviennent de Duane Jones, le fils de Morgan Jones âgé de 10 ans, qui n’apparaît qu’à deux reprises dans la série : lors du premier épisode, et dans l’épisode intitulé «Clear» dans la saison 3, où on découvre l’histoire tragique de Morgan, dont le fils unique sera attaqué et mordu par sa mère zombifiée. Cet événement aura des conséquences dévastatrices sur la santé mentale de son père qui, que ce soit dans «The Walking Dead» ou le spin-off «Fear the Walking Dead», sera continuellement hanté par cette tragédie.

© AMC

Penny Blake

Une des scènes les plus marquantes de la série, dans la saison 3, fut au moment de découvrir que Philip Blake, surnommé le Gouverneur, gardait sa fille Penny – devenue zombie – enchaînée dans une chambre secrète de ses appartements à Woodbury. Ce père blessé et traumatisé devenu un dictateur sanglant continuait à lui chanter des berceuses, la nourrissant avec des seaux de chair humaine bien fraîche.

© AMC

Shane Walsh

Incarné par Jon Bernthal, l’adjoint du shérif Shane Blake était un compagnon fidèle de Rick Grimes, avant que le monde ne tombe sous la domination des zombies. Le croyant mort, il s’était rapproché de la femme de ce dernier, Lori, et de leur fils, Carl. Au retour de Rick Grimes, Shane s’est peu à peu transformé en tueur jaloux consumé par la rage. Il sera tué d’un coup de couteau dans la poitrine lors d’une altercation avec son ami, et tué par Carl d’un coup de revolver au moment où il revenait à la vie en zombie.

© AMC

Lori Grimes

Enceinte, Lori Grimes est morte en donnant naissance à sa fille, Judith. Elle aura le courage d’avoir des mots réconfortants pour son fils, Carl, avant de se vider de son sang dans une scène absolument terrible. Le garçon ne sera plus jamais le même après cette tragique disparition. La réaction de Rick Grimes au moment où il apprend le décès de la femme qu’il aime est tout aussi déchirante. Un des moments inoubliables de la série. On notera au passage que sa mort est autrement plus atroce dans le comics.

© AMC

Sasha Williams

Le sacrifice de Sasha, personnage adoré par les fans de la série, dans la saison 7 restera dans les mémoires. Alors que Rick Grimes et sa bande sont menacés par Negan et les Saviors, la jeune femme avalera une pilule de cyanure juste avant d’être enfermée dans une boîte d’où elle ressortira face à l’homme à la batte de baseball en zombie. Cela permettra à ses amis de gagner assez de temps pour éviter un massacre à Alexandria.

© AMC

Alpha

Alpha était probablement l’antagoniste le plus effrayant de l’univers de «The Walking Dead». La cheffe des Whisperers était proche d’anéantir ses opposants si Negan et Carol n’avaient pas conclu un pacte secret pour l’attirer dans un piège, et lui trancher la gorge. Après sa mort, le groupe des Whisperers emmené par Beta n’a pas fait long feu. Ils auront toutefois semé la mort et la peur pendant un long moment dans le cœur de leurs adversaires.

© AMC

Merle Dixon

Personne n’allait regretter Merle Dixon le jour de sa mort. Abusif, violent, misogyne et raciste, le frère aîné de Daryl a passé trois saisons à tourmenter Rick Grimes et sa bande avant de finalement tirer sa révérence. C’est justement son petit frère, Daryl Dixon, qui le mettra hors d’état de nuire. Mais c'est cet événement qui entamera la longue transformation de ce dernier en un personnage que les fans apprendront à aimer au fil des saisons. Au point d’avoir, bientôt, son propre spin-off. Un moment clef, définitivement.

© AMC

Sophia Peletier

Encore une mort qui aura des conséquences majeures sur la suite de l’histoire. Dans la saison 2, Rick Grimes et sa bande passent leur temps à chercher la fille de Carol, Sophia, après qu’elle ait été séparée du groupe suite à une attaque de zombie. Ils finiront par la retrouver dans une grange, transformée en zombie, et donc contraint de la tuer. Sa mort sera un traumatisme profond pour Carol qui, de ce jour, entamera sa métamorphose pour devenir une guerrière hors pairs.

© AMC

Carl Grimes

Carl a frôlé la mort à plusieurs reprises, une fois dans la saison 2 après un tir accidentel d’Otis à l’abdomen, et dans la saison 6 après un tir de Ron dans son œil. Ce sera finalement dans la saison 8, alors qu’il tentait de venir en aide à Siddiq, que Carl Grimes se fera mordre par un zombie. Après avoir révélé la triste nouvelle à son père, Rick, et à Michonne, il mettre lui-même fin à ses jours avec un tir sur la tempe. Il prendra toutefois le temps d’écrire des lettres à plusieurs personnes, dont Negan, avant de mourir, influençant ainsi le dénouement de la lutte face aux Saviors.

© AMC

Glenn Rhee

La mort atroce de Glenn sous les coups répétés de Negan écrasant sa batte de baseball décorée de fil barbelé surnommée Lucille sur le haut de son crâne restera LE moment le plus choquant de toute la série. D’une part parce que Glenn était un des personnages préférés des fans. Mais aussi parce que la scène est assez fidèle à l’horreur décrite dans le comics.

© AMC

Sauf que cette mise à mort survenue au premier épisode de la saison 7 a provoqué une réaction inattendue chez une large partie des fans qui, par millions, déserteront la série à ce moment précis (le second épisode de la saison 7 enregistrera une perte de plus de 2 millions de téléspectateurs). Avant que «The Walking Dead» ne finisse par renouer avec ses anciennes audiences quelques temps plus tard.