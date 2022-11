The Walking Dead : une comédienne voudrait obtenir son propre spin-off

Alors que la série «The Walking Dead» touche à sa fin, et que plusieurs séries dérivées sont déjà en préparation, la comédienne Lauren Ridloff – qui incarne le personnage de Connie depuis la saison 9 – rêve d’avoir son propre spin-off.

C'est l’heure de penser à l’avenir. Alors que la série «The Walking Dead» touche à sa fin, la comédienne Lauren Ridloff – qui incarne le personnage de Connie depuis la saison 9 – a confié au site américain EW.com qu’elle serait partante pour jouer dans un spin-off centré sur la vie passée de Connie et de sa sœur Kelly. «J’adorerais voir un prequel sur Connie et Kelly. Car je pense que leur relation est très intéressante – deux sœurs, avec Kelly qui a perdu l’audition, et leur différence d’âge», précise l’actrice.

Un avis partagé par Josh McDermitt, qui incarne le personnage d’Eugene. «S’il doit y avoir un autre spin-off, je ne vais pas dire que cela devrait parler d’Eugene. Mais plutôt de personnages comme Connie et Kelly, car cela me plairait beaucoup de découvrir leur histoire», explique le comédien, à propos d’une potentielle série dérivée.

Les fans de «The Walking Dead» ne vont pas rester orphelins des zombies très longtemps, puisque trois projets de spin-off sont déjà en cours, avec une série baptisée «The Walking Dead : Dead City», avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, une autre avec les personnages de Rick et Michonne présentée comme «une histoire d’amour épique» par le producteur Scott M. Gimple, et une fiction autour du personnage de Daryl incarné par Norman Reedus, avec toujours la possibilité d’y voir Melissa McBride – qui joue Carol – à ses côtés. Le final de «The Walking Dead» sera diffusé le 11 novembre prochain.