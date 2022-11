Dune Part II : Zendaya partage une photo du tournage

C’est dans une story publiée sur son compte Instagram que Zendaya a partagé un cliché du tournage de «Dune 2», qui se déroule actuellement à Abu Dhabi. Le film est attendu dans les salles pour le 1er novembre 2023.

Un rayon de soleil. C’est via son compte Instagram que Zendaya a partagé avec ses fans un cliché du tournage de «Dune 2», qui se déroule actuellement à Abu Dhabi. «Je sais que j’ai été silencieuse ces derniers temps, mais me voilà, travaillant comme d’habitude. Ce n’est pas grave, je t’envoie de l’amour depuis Arrakis», peut-on lire dans le message de la story partagée par la comédienne, et relayé par le site américain Collider.

Pour rappel, Arrakis est une planète fictionnelle recouverte par un désert de sable et de roches sur laquelle se trouve l’unique source d’Épice (ou Mélange), une ressource très précieuse exploitée par l’Imperium dans les romans de Frank Herbert.

© Instagram/Zendaya

La production de «Dune 2», dont la sortie en salles est fixée pour le 1er novembre 2023 en France, a débuté à la mi-juillet à Budapest, en Hongrie. Zendaya y reprendra le rôle de Chani, une jeune femme originaire de la planète Arrakis dont le destin est lié à celui de Paul Atreides, le personnage incarné par Timothée Chalamet.

Ce dernier a récemment confirmé au site américain Variety que la jeune femme allait être beaucoup plus présente à l’écran dans le deuxième volet du film réalisé par Denis Villeneuve. «Elle n'a pas encore fini de tourner, et c'est incroyable. Elle apporte exactement ce qu'elle a apporté au premier film – qui était incroyable – mais en plus grande abondance», explique-t-il.