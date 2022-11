Helena Bonham Carter prend la défense de J.K. Rowling et de Johnny Depp

Dans un entretien publié sur le site britannique du Sunday Times, Helena Bonham Carter a pris la défense de J.K. Rowling et de Johnny Depp, deux personnalités avec lesquelles elle a tissé des liens au fil de sa carrière, face aux récentes controverses.

Interrogée par le site britannique du Sunday Times à propos des attaques qui visent J.K. Rowling à la suite de ses propos jugés transphobes, et du procès pour que vient de gagner Johnny Depp face à son ex-épouse Amber Heard qui accusait l’acteur de violences conjugales, Helena Bonham Carter n’a pas hésité à leur apporter son soutien.

L’interprète de Bellatrix Lestrange dans la saga cinématographique Harry Potter, adaptée des livres de J.K. Rowling, affirme que l’auteure est véritablement «traquée» par ses détracteurs, blâmant la caisse de résonance offerte par les réseaux sociaux où, selon elle, il n’est pas possible d’exposer une idée sans être attaqué de toute part.

«Je pense qu’elle est traquée. Cela a pris des proportions extrêmes, cette manière qu’on les gens de juger les autres. Elle a le droit d’avoir ses opinions, d’autant plus qu’elle a elle-même été victime d’abus. Tout le monde a ses propres traumatismes et construit ses opinions en fonction de ceux-ci. Et on doit respecter l’histoire de chacun et leur douleur. Nous ne sommes pas obligés d’être d’accord sur tout – ce serait fou et ennuyeux. Elle n’était pas agressive dans ses propos, elle parle seulement d’une chose d’après sa propre expérience», explique la comédienne.

Helena Bonham Carter a également évoqué Johnny Depp, avec lequel elle a tourné de nombreux films, dont «Dark Shadows», «Sweeney Todd», ou encore «Charlie et la chocolaterie». «Oh, je pense qu’il est totalement blanchi. Je pense que tout va bien désormais. Totalement», lance-t-elle.