The Last Of Us : la relation entre Joel et Ellie au cœur de la dernière bande-annonce

Le Comic-Con organisé à Sao Paolo, au Brésil, a vu la plate-forme de streaming américaine HBO Max dévoiler une nouvelle bande-annonce de l’adaptation en série télévisée du jeu vidéo «The Last of Us», centrée sur la relation entre les personnages principaux, Joel et Ellie.

Des images très attendues. La plate-forme de streaming américaine HBO Max a profité de la présence de Pedro Pascal au Comic-Con de Sao Paolo, au Brésil, pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de plus de 2 minutes de l’adaptation en série télévisée du célèbre jeu vidéo «The Last of Us».

Les téléspectateurs y découvrent le comédien dans la peau de Joel, un homme chargé d’escorter la jeune Ellie, incarnée par Bella Ramsey, pour un périlleux voyage dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale. Cette jeune fille a la particularité d’être naturellement immunisée contre ce virus, et pourrait être la clef pour sauver l’humanité.

Le scénario de la série, découpée en 9 épisodes, a été supervisé par Craig Mazin – connu pour son travail sur la série «Chernobyl» - et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo. Murray Barlett, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Melanie Lynskey, mais aussi Ashley Johnson et Troy Baker – qui doublent Joel et Ellie dans le jeu vidéo (on ne connaît rien de leurs rôles dans la série, ndlr) – complètent le casting.