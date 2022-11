«The Last of Us» possède «un des meilleurs scénarios de l'histoire de la télévision», selon le comédien Murray Barlett

Dans un entretien avec le site américaine Collider, Murray Barlett s’est montré particulièrement enthousiaste à propos de la série «The Last of Us» qui, selon lui, possède «un des meilleurs scénarios de l'histoire de la télévision». Rien que ça.

Une des séries les plus attendues. Les fans ont tous coché la date du 15 janvier 2023, jour de lancement de «The Last of Us» sur la chaîne américaine HBO. À cette occasion, l’acteur Murray Barlett, aperçu récemment dans «The White Lotus» - rôle pour lequel il a reçu un Emmy Awards - et qui sera à l’affiche de «Welcome to Chippendales» sur Disney+ à partir du 22 novembre, n’a pas caché son enthousiasme à propos de l’adaptation en série du célèbre jeu vidéo, dans un entretien avec le site américain Collider.

Il y tiendra le rôle de Frank, un homme à la tête d’une ville fortifiée dans laquelle les personnages principaux, Joel et Ellie, vont faire une halte au cours de leur périple, pour tenter de trouver un remède contre le virus qui a décimé la population mondiale. S’il reconnaît qu’il ne connaissait rien à la version sur console avant de se voir proposer le rôle, Murray Barlett affirme que le script qu’il a découvert est potentiellement «un des meilleurs de l'histoire de la télévision», à ses yeux.

«Cela reste tendre et humain»

«Lors de mes recherches, car je me suis plongé dans l’univers du jeu vidéo, j’ai découvert une histoire très cinématique. Les personnages sont fantastiques. C’est une histoire captivante et complexe qui aborde des thèmes très profonds. C’est une création formidable. Ils ont vraiment adapté magnifiquement tous ces éléments dans la série. L’équipe est incroyable. Une partie a travaillé sur Chernobyl, qui est une autre merveille du petit écran. Les acteurs sont incroyables. Beaucoup d’amour et de moyens ont été mis dans cette œuvre. Cela va être une série fantastique», commence-t-il.

«Les scripts auxquels j’ai eu accès, dont un en particulier, est un des meilleurs textes qu’il m’ait été donné de lire. C’est magnifique, incroyablement bien écrit. Il y a ces créatures zombies dedans, mais cela reste tendre et humain. Cela va être très spécial. Je n’ai vu aucune image pour le moment, mais je suis extrêmement fier du travail accompli et je pense que cela peut vraiment être génial», poursuit l’acteur.

Pour rappel, «The Last of Us» verra Perdro Pascal et Bella Ramsey incarner les rôles principaux. Le scénario de la série, découpée en 9 épisodes, a été supervisé par Craig Mazin – connu pour son travail sur la série «Chernobyl» - et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo. Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Storm Reid, Melanie Lynskey, mais aussi Ashley Johnson et Troy Baker – qui doublent Joel et Ellie dans le jeu vidéo (on ne connaît rien de leurs rôles dans la série, ndlr) – complètent le casting.