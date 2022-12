ToeJam & Earl : le célèbre jeu vidéo des années 1990 adapté au cinéma par Stephen Curry

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le jeu vidéo «ToeJam & Earl» va être adapté en film par Amazon Studios, la société Story Kitchen, et Unanimous Media, la boîte de production de la star de la NBA, Stephen Curry.

Sorti par SEGA en 1991, ce jeu vidéo devenu culte suivait deux rappeurs extra-terrestres originaires de la planète Funkotron après le crash de leur navette spatiale sur Terre. Les deux compères devaient dès lors parcourir un territoire inconnu peuplé d’êtres humains hostiles, et d'autres dangers, afin de récupérer les morceaux manquants de leur vaisseau pour repartir chez eux. Le jeu a rencontré un tel succès que trois suites ont vu le jour en 1993, 2002 et 2019.

L'histoire du film sera légèrement différente de celle du jeu vidéo. Cette fois, les deux amis sont en mission afin de trouver le remède à un virus menaçant de détruire «le rythme, le funk et le groove» de leur planète natale. «La Terre, selon la légende, est le Paradis où la musique qui se trouve à l’origine de leur culture a vu le jour. Malheureusement pour nos héros, non seulement leur vaisseau est endommagé, mais ils découvrent que la Terre… n’est pas l’endroit rêvé qu’ils avaient imaginé. Sauf en ce qui concerne la musique. Et les voilà partis dans une quête à la recherche de tout ce qu’ils peuvent trouver sur cette musique dans l’espoir de sauver leur planète. Et peut-être la nôtre aussi», peut-on lire.

Le scénario sera signé par Amos Vernon et Nunzio Randazzo, le duo derrière «Hotel Transylvania 4». Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée.