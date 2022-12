Wonder Woman 3 : le projet a été annulé

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le troisième volet de «Wonder Woman» a été mis à l’arrêt par DC Studios. Une des premières décisions majeures depuis la nomination de James Gunn et Peter Safran à la tête de la société.

Le lasso de la vérité reste au placard. Selon le site américain The Hollywood Reporter, le troisième volet de «Wonder Woman» a été mis à l’arrêt dans sa phase de production chez DC Studios. La réalisatrice Patty Jenkins, qui a mis en image les deux premiers films, devait reprendre sa place derrière la caméra. La comédienne Gal Gadot, qui incarne la super-héroïne, avait quant à elle exprimé, le 6 décembre dernier, son impatience de retrouver le personnage sur Twitter, confiant à ses fans avoir hâte de partager avec eux «son prochain chapitre».

A few years ago it was announced that I was going to play Wonder Woman.I’ve been so grateful for the opportunity to play such an incredible, iconic character and more than anything I’m grateful for YOU.The fans.Can’t wait to share her next chapter with you pic.twitter.com/XlzhrMx4xe

— Gal Gadot (@GalGadot) December 6, 2022