Deadpool 3 : le héros passe chez Marvel mais restera toujours aussi décalé, assure le réalisateur Shawn Levy

Pas d’inquiétudes. Dans une interview avec le site américain Collider, le réalisateur de «Deadpool 3», Shawn Levy, a tenu à rassurer les fans à propos de l’entrée officielle du personnage dans l’Univers cinématographique de Marvel (MCU), et donc dans la sphère de Disney. Le super-héros incarné par Ryan Reynolds ne perdra rien de son exubérance, et restera celui qui tient des propos déplacés au moment de faire exploser la cervelle des méchants à l’écran. Et la présence de Hugh Jackman au générique dans la peau de Wolverine n’y changera rien.

«Nous écrivons, et réécrivons, développons, et préparons ‘Deadpool’ tous les jours. C’est tellement agréable de rire quotidiennement. C’est tellement bien d’entendre, et d’écrire, et d’imaginer ces scènes où ces personnages parlent mal. Et cette violence qui vous jaillie au visage, il y a tous les ingrédients d’un film 'Deadpool'. Juste avec Logan dedans, ainsi que Wolverine», explique Shawn Levy.

Le réalisateur en a également profité pour évoquer sa complicité avec l’acteur Ryan Reynolds, qui est partie prenante dans la conception du film. «Je dois dire que développer un film Deadpool est l’expérience créative la plus amusante de ma vie, pas seulement parce que c’est un film destiné aux adultes. C’est rempli de tellement de références et de clins d’œil, que cela fait de l’écriture des films de cette saga un moment hyper drôle», explique-t-il. Le film «Deadpool 3» est attendue dans le salles françaises le 6 novembre 2024.