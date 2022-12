Les Maîtres de l'Univers : voyage aux origines d'une saga vieille de 40 ans

«Par la puissance du crâne ancestral !» La série animée des Maîtres de l'Univers va célébrer ses 40 ans en 2023. Quarante années à défendre le royaume d'Eternia pour Musclor, qui ont été surtout portées par une gamme de jouets incroyables proposés par Mattel. Et voici l'histoire de cette licence, qui effectue un retour en force dans l'attente d'un nouveau film au cinéma.

«Adam le prince d'Eternia, par la puissance de son glaive magique, devient pour aller au combat le grand Musclor aux pouvoirs fantastiques». Cette phrase vous rappelle une chanson ? Alors vous êtes de cette génération des Maîtres de l'Univers, et bienvenue. Car notre ami Musclor et son meilleur ennemi Skeletor sont désormais de fringuants quadragénaires qui n'ont pas perdu leurs muscles saillants.

Pour ce Noël 2022, dans les magasins de jouets, trônent le château de Grayskull, la gamme MOTU Origins, la nouvelle gamme liée au dessin animé en 3D «Musclor et Les Maîtres de l'Univers», sans oublier celle de la dernière série hommage «Les Maîtres de l'Univers Révélations». Tous témoignent de la grande forme de cette saga que Mattel a remise au goût du jour, en surfant sur la hype des années 1980. Et pourtant, celle-ci revient de loin...

Le secret de ce retour en force se niche dans leurs racines, enfouies dans l'univers de la Fantasy, comme l'explique pour CNEWS Derek Handy, vice-président en charge du design des figurines chez Mattel : «le cœur des Maîtres de l’Univers, c’est la vraie bonne histoire classique du bien contre le mal. Cependant, MOTU a su s’imposer au fil des années, justement parce que ce n'est pas que du fantastique. Il s'agit fondamentalement de l'équilibre entre le fantastique et la technologie. C'est d’ailleurs ce qui est vraiment mis en avant dans la série Révélations. Il ne s'agit pas non plus uniquement de He-Man (Musclor).

Même si vous n'êtes pas un fan de la série, vous savez qui est Skeletor. Derek Handy, vice-président en charge du design des figurines chez Mattel

Il y a une diversité de maîtres et ils ont tous leur singularité. Il y a beaucoup de personnages attachants et intéressants, qu'ils soient bons ou mauvais. Cette rivalité est assez fascinante, et elle se termine avec Skeletor, qui est l'un des méchants les plus emblématiques de tous les temps. Même si vous n'êtes pas un fan de la série, vous savez probablement qui est Skeletor. Un bodybuilder bleu et violet avec une tête de mort et un rire contagieux assez difficile à ignorer».

Si la toute première gamme de jouets est lancée en 1981 aux Etats-Unis, c'est bien la diffusion de la première série - réalisée par le studio américain Filmation, à partir de septembre 1983 et ses 130 épisodes - qui a marqué toute une génération. On y découvre alors He-Man, alias Musclor en France, a.k.a prince Adam, ainsi qu'une foultitude de compagnons d'armes : Orko, le petit sorcier maladroit, Teela, la guerrière, Gringer, le tigre de combat ; mais aussi d'ennemis : Skeletor, Evil-Lyn -la terrible socière-, le Monstre, etc. Plusieurs dizaines de personnages s'y succèdent, tous possédant leur alter ego en figurines plastiques.

7,62 cm qui ont tout changé

Une gamme née de l'ambition de Mattel de proposer une licence capable de résister à la déferlante Star Wars, dont son concurrent Kenner possédait les droits. Pour le géant Mattel, déjà bien connu pour ses Barbie et Big Jim, il était hors de question de rater une nouvelle franchise. Et c'est à un détail qui mesure 7,62 cm qu'on le doit : «He-Man a été créé à une époque où les plus grandes lignes de figurines du marché changeaient de taille pour passer à 3 pouces (7,62 cm). Mattel savait qu'il fallait se différencier pour s'imposer dans l'industrie. Ainsi, après quelques explorations, l’équipe de conception a proposé les prototypes d'une nouvelle figurine, plus grande et plus forte que ce que le marché n'avait jamais connu», s'amuse Derek Handy.

«Il y avait trois thèmes possibles. La science-fiction, l'armée et le fantastique. Le fantastique était un thème relativement peu exploité dans le domaine du jouet à l'époque, nous avons donc choisi cette direction. De nombreux personnages sont issus de la gamme Big Jim. Skeletor, Trap Jaw, Man E Faces et Battle Cat étaient tous issus de cette ligne et adaptés à ce nouveau corps super-musclés», témoigne-t-il. Nait alors He-Man/Musclor et sa fameuse coupe de cheveux au carré qui en amusera plus d'un... «C'était une autre époque, s'amuse d'ailleurs Drek handy. Cela a fonctionné dans les années 1980... en quelque sorte».

Un succès monumental et une chute fracassante

Les enfants de cette époque se souviennent alors de figurines livrées avec des mini-comics narrant les aventures de leurs héros. L'effet est immédiat et la franchise est devenue une véritable poule aux œufs d'or pour Mattel, qui fabriquera plus de 70 figurines articulées différentes, et des véhicules et chateaux incroyables jusqu'en 1987, lorsque la source du succès a fini par se tarir. Une franchise qui rapporta jusqu'à 400 millions de dollars à Mattel pour la seule année de 1986, avant de s'effondrer à 7 millions de dollars en 1987, alors que le film porté à l'écran par Dolph Lundgren, cette même année, fit un flop monumental.

On aurait pu croire le destin des Maîtres de l'Univers scellé. Mais c'était sous-estimer le pouvoir d'Eternia à renaître de ses cendres, et le rire sardonique de Skeletor à résonner hors de sa tombe. Et c'est en entendant les appels des fans que Mattel a petit-à-petit ressorti Musclor et Skeletor de leur placard. Car les enfants nostalgiques des années 1980 sont depuis devenus parents. Alors que la gamme MOTU Origins caresse la mémoire des premiers fans, les nouvelles séries se doivent quant à elles de séduire une nouvelle génération.

L'empowerment des personnages était vraiment important. Derek Handy, vice-président en charge du design des figurines chez Mattel

Et Derek Handy de renchérir : «tout comme la coupe de cheveux de Musclor, il y a certaines choses qui ne se transposent pas aussi bien à l'époque actuelle. Lorsque l'équipe a commencé à élaborer la nouvelle série et la nouvelle ligne de jouets, nous voulions nous assurer que nous conservions l'esprit et le cœur de la série originale, mais le look constitue vraiment une nouvelle direction artistique. L’empowerment des personnages était vraiment important. Cela a été accentué par le fait qu'Adam est un personnage beaucoup plus jeune et plus petit que dans la série originale, ce qui rend sa transformation plus percutante, car la plupart des personnages de la gamme originale avaient relativement la même taille et la même corpulence.»

Dans la nouvelle série He-Man et les Maîtres de l'Univers, Mattel mise sur la 3D et des personnages aux traits affutés et carrés, pour donner une ambiance plus SF à son œuvre. L'idée étant principalement de séduire aussi une génération plus branchée. On découvre alors sur Netflix, une série très dynamique et bourée d'action. Les fans de la première heure se retrouvent quant à eux devant les deux premières saisons des Maîtres de l'Univers Révélations, réalisée par Kevin Smith et également sur Netflix, conçu comme un hommage à la série originale.

«La série de Kevin Smith est vraiment la continuité de la version originale des années 1980. L'apparence et les éléments de l'histoire ont été mis à jour pour correspondre davantage à ce qu'un public actuel recherche, mais il y a une profondeur dans le récit et des personnages qui est fascinante. Les événements ont des conséquences. Il y a une réalité que la série originale n'avait pas, parce qu'elle était adaptée sous forme d'épisodes qui n'avaient pas forcément de continuité. Les personnages devaient se retrouver au même endroit à la fin de l'épisode. La série Révélations est une excellente occasion de voir comment les choses se dérouleraient au fil du temps, et les personnages avec lesquels nous avons grandi changent à cause de ces événements. Nous sommes vraiment heureux de faire cela avec Kevin, et que sa passion soit moteur de l'histoire», s'enthousiasme Derek Handy.

Les shows ont d'ailleurs su rencontrer leur public, tout comme l'excellente série centrée sur She-ra (Netflix), qui transcende les genres. Alors Musclor est-il ringard ? Non répond-on chez Mattel, car Les Maîtres de l'Univers ont un secret. «La fantasy a tendance à se glisser dans et hors de la culture dominante. Cela a commencé avec des auteurs comme Burroughs et Howard. Puis ils ont refait surface dans les années 1970 et 1980, lorsque leurs œuvres sont devenues des films. Conan était très populaire, et on pouvait trouver des posters de Frazetta un peu partout. Aujourd'hui, nous assistons à ce retour grâce à des séries comme Stranger Things ou encore Donjons & Dragons, qui revient en force. Chaque génération le fait un peu différemment», ajoute-il.

Et Derek Hany de conclure : «Notre défi est de créer des choses que la génération originale a aimées depuis les années 1980, tout en veillant à donner de nouvelles interprétations pour que la prochaine génération puisse aussi les adopter. Si vous regardez nos figurines New Eternia dans la ligne Masterverse, elles sont très inspirées par les personnages de la ligne originale, mais les détails et l'articulation sont faits pour répondre aux attentes les plus élevées de ceux qui collectionnent les figurines aujourd'hui.»

Il y a des thèmes intemporels, et il y a ce que veulent les enfants d'aujourd'hui. Derek Handy, vice-président en charge du design des figurines chez Mattel

«C'est toujours un défi, renchérit-il. Vous devez trouver des moyens de donner à votre marque un sentiment de fraîcheur et de nouveauté, sans pour autant donner l'impression que vous vous êtes éloigné de ce que les gens aimaient en premier lieu. Il y a des thèmes intemporels et puis il y a ce que veulent les enfants d'aujourd'hui. Si la bataille du bien contre le mal reste intemporelle, la définition du héros a évolué - avec un nouveau narratif, nous nous sommes concentrés sur la découverte du pouvoir qui se cache à l’intérieur. Par exemple, le voyage d'Adam est le reflet du voyage de toute personne qui découvre son pouvoir intérieur, ce qui est très contemporain, plus qu'il ne l'a peut-être été par le passé».