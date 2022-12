Pokémon : cette nouvelle série prévue pour 2023 marque un tournant majeur

Alors que Pokémon Ecarlate et Violet trônent parmi les meilleures ventes de jeux vidéo pour Noël, une nouvelle série animée inspirée de cette aventure a été dévoilée ce vendredi 16 décembre. Elle est annoncée pour 2023.

A peine Sacha est-il sacré meilleur dresseur après 25 ans d'aventures dans la saison Les Voyages Ultimes, que la série Pokémon reprend son cours. Ce vendredi 16 décembre, The Pokémon Company a dévoilé les premières images de la nouvelle série animée attendue pour 2023. Cette future saison introduit une nouvelle équipe d'apprentis dresseurs.

Tout d'abord, il faut retenir que la série reprendra là où notre héros Sacha Ketchum et son fidèle compagnon Pikachu se sont arrêtés. Après plus de 1.221 épisodes et 25 années de diffusion, Sacha passe donc la main et c'est à un nouveau tandem de dresseurs que l'on va s'intéresser : Liko et Roy (dans la version japonaise). Tout deux vont s'aventurer dans les terres de Paldea, où les petits monstres Poussacha, Chochodile et Coiffeton - stars de Pokémon Ecarlate et Violet - serviront de guides.

Des épisodes spéciaux consacrés à Sacha

Parallèlement, The Pokémon Company a annoncé ne pas en avoir complètement fini avec son fidèle Sacha. Puisque des épisodes spéciaux vont être diffusés dans la foulée de la saison Les Voyages Ultimes qui le sacrent meilleur dresseur.

Ces épisodes mettront en lumière les 25 années d'aventures qui ont mené le jeune garçon à la casquette rouge et blanche à dominer enfin ses rivaux. Surtout, on devrait également en apprendre plus sur son avenir maintenant que son titre rêvé depuis tant d'année est en poche.