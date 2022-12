Oppenheimer : les stars défilent dans la première bande-annonce du film événement de Christopher Nolan

La première bande-annonce du film «Oppenheimer» a été dévoilée cette nuit par le studio Universal Pictures. Mis en scène par Christopher Nolan, il verra Cillian Murphy (Peaky Blinders) incarner J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique.

Une arme de destruction massive. La première bande-annonce d’«Oppenheimer» a été publiée cette nuit par le studio Universal Pictures. On y découvre le comédien Cillian Murphy dans la peau de J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique qui fut placé à la tête du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. «Nous imaginons un avenir, et nos prévisions nous terrifient», entend-on son personnage dire en voix-off. «Il n’en auront peur que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront, que quand ils l’auront utilisé», poursuit-il.

«Je ne sais pas si on peut nous confier une telle arme. Mais on n’a pas le choix», dit encore J. Robert Oppenheimer, le regard effrayé, et dans le vague. Comme s’il était en mesure de visualiser dans son esprit le carnage qu’une telle bombe pourrait causer. Et les conséquences de son existence.

Attendu dans les salles françaises le 19 juillet 2023, le film «Oppenheimer» a été récupéré au terme d’une mise aux enchères remportées par Universal Pictures (Christopher Nolan avait pour habitude de travailler avec Warner Bros.). Le reste du casting autour de Cillian Murphy est impressionnant : Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Benny Safdie, ou encore Josh Hartnett.