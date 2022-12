Bloodlands : la saison 2 débarque le 9 janvier sur Canal+

Après une première saison haletante, «Bloodlands» fait son retour sur Canal+ avec un deuxième chapitre qui voit James Nesbitt reprendre le rôle de l’inspecteur Tom Brannick pour une nouvelle enquête à suivre à partir du 9 janvier prochain sur Canal+.

La série britannique «Bloodlands» fera son retour sur Canal+ à partir du 9 janvier prochain à 21h – et en intégralité le jour même sur myCANAL – pour une saison 2 encore plus folle que la première. Décliné en six épisodes, ce deuxième chapitre voit James Nesbitt reprendre le rôle de l’inspecteur Tom Brannick en charge d’une nouvelle affaire après le meurtre d’un comptable.

Dans les premiers moments, les indices pointent vers la piste d’un crime crapuleux. Puis, c’est celle du crime passionnel qui est envisagé. Toutefois, quand l’arme du crime est reliée au tueur en série Goliath, qui a été appréhendé, toutes les cartes sont rebattues. Une enquête particulièrement difficile se prépare, avec son lot de révélations.

Toujours aussi charismatique dans la peau de l’inspecteur Tom Brannick, l’acteur James Nesbitt donne la réplique à une nouvelle recrue, Victoria Smurfit, dans le rôle d’Olivia Foyle, la veuve du comptable assassiné. «Olivia est incroyablement désarmante, sexy, intelligente, effrayante, et froide. Elle parvient à percevoir la vulnérabilité chez Brannick, ce qui vient fragiliser son armure à tel point qu’il tombe sous son charme et que cela pourrait l’affaiblir», explique notamment le comédien à son propos.