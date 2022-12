Harry et Meghan : les Sussex récompensés pour leurs actions et leur dénonciation du racisme avant la diffusion de leur documentaire explosif

A quelques heures de la mise en ligne de leur série documentaire qui fait trembler la monarchie britannique, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont reçu ce mercredi un Ripple of Hope Award, une récompense américaine, pour leur travail humanitaire et leur lutte contre le racisme.

Une apparition remarquée. Alors que la très attendue série Netflix «Meghan & Harry», probablement très redoutée par Buckingham pour les secrets peu reluisants qu'elle pourrait révéler, sera lancée ce jeudi, le duc et la duchesse de Sussex étaient ce 6 décembre à New York pour assister au gala du Ripple of Hope, organisé par la fondation Robert F. Kennedy Human Rights.

Les Ripple of Hope Awards sont traditionnellement décernés à des dirigeants, des organismes, des entreprises ou des personnalités «qui ont fait preuve d’un engagement indéfectible envers le changement social et ont œuvré pour protéger et faire progresser l’équité, la justice et les droits de l’homme», comme il est indiqué sur le site de la fondation qui les remet.

Harry et Meghan ont été distingués en même temps que cinq autres récipiendaires, dont le président ukrainien Zelensky.

Une dénonciation du racisme structurel

Kerry Kennedy, fille de Robert F. Kennedy (frère de JFK), qui préside aujourd’hui la fondation, a voulu récompenser les actions humanitaires qu’Harry et Meghan mènent au travers de leur fondation Archewell. Dans une interview pour le média espagnol El Confidencial, elle avait aussi loué leur courage d’avoir dénoncé «le racisme structurel».

Selon elle, ils savaient qu’en dénonçant l’institution monarchique «il y aurait des conséquences, qu’ils seraient ostracisés, qu’ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les blâmeraient pour ça. Ils l’ont fait de toute façon parce qu’ils croyaient qu’ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes s’ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu’ils ont été héroïques en franchissant cette étape», avait-elle confié.

Lors de la cérémonie, Meghan Markle a fait l'éloge du père de Kerry, Robert F. Kennedy, en disant : «Le rêve durable de RFK d'un monde juste et pacifique est bien plus qu'un simple espoir. C'est une demande directe, un défi spécifique, un appel à l'action, un test de courage individuel et d'esprit collectif. Et son appel à l'humanité est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 1966 lorsqu'il se tenait devant l'Université du Cap, un endroit que nous avons visité et qui nous tient à cœur. Il a livré une vision pour le bien commun de la société».

Le prince Harry a de son côté ajouté que «Bobby Kennedy a déclaré : ‘Chaque fois qu'un homme défend un idéal ou agit pour améliorer le sort des autres ou s'attaque à l'injustice, il envoie une petite vague d'espoir’. Il a également déclaré que 'ces ondulations créent un courant qui peut balayer les murs les plus puissants de l'oppression et de la résistance'».

Le fils de Lady Diana a poursuivi, expliquant qu'«alors que nous sommes tous confrontés à une période difficile dans le monde, nous choisissons la voie de l'optimisme des soins les uns pour les autres et pour nos communautés. Nous comprenons cet honneur, non pas comme l'aboutissement du travail d'une vie, mais plutôt et à bien des égards pour nous, un début».

Un nouvel affront pour Buckingham ?

Le couple – qui s'est tenu la main tout au long de la cérémonie – a ensuite annoncé qu'il s'associait à la Fondation RFK pour lancer un nouveau prix du film étudiant, appelé Archewell Foundation Award for Gender Equity In Film.

Avant de remettre les prix, Kerry Kennedy a énuméré les actions du couple royal qui les ont amenés à être honorés, détaille également PageSix. Faisant référence au tragique incendie de la Grenfell Tower de Londres le 14 juin 2017, qui a tué 72 personnes, Kerry Kennedy a déclaré : «Lorsque l'enfer a détruit les maisons de la communauté ethniquement diversifiée de Grenfell Tower, qui comprenait de nombreux immigrants, ils se sont présentés et ont été inébranlables dans leur soutien aux survivants. Lorsque George Floyd a été assassiné, ils ont tiré parti de leur plate-forme pour soutenir Black Lives Matter».

Elle a poursuivi : «Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, elle (Archewell) a investi dans des organisations travaillant directement sur le terrain. Ils ont fait progresser l'égalité des sexes grâce à des conversations honnêtes explorant les origines des stéréotypes et en soutenant les entreprises dirigées par des femmes. Ils soutiennent les vétérans de guerre à travers les Jeux Invictus. Ils soutiennent les réfugiés afghans qui cherchent à se réinstaller. Ils ont plaidé pour les familles américaines qui ont besoin d'un congé parental payé.

Harry et Meghan ont également «collecté des fonds pour acheter des doses de vaccin pour les travailleurs de la santé de première ligne. Ils ont donné aux enfants du Lesotho et du Botswana un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation et aux compétences. Ils se lèvent, s'expriment et agissent pour provoquer et changer dans le monde entier et pour cela, nous les célébrons», a-t-elle conclu.

Pour certains experts britanniques de la royauté, cette récompense s’apparente à un nouvel affront fait à la famille royale. Cette dernière, en quête d’un nouveau souffle avec l’arrivée sur le trône de Charles III, redoute actuellement le pire avec la diffusion de la série documentaire de Netflix, dont la bande-annonce laisse à deviner qu’il y sera notamment question du racisme dont aurait été victime Meghan Markle.

Et la famille royale n'a pas fini de trembler... Les mémoires du prince Harry, qui seront publiées le 10 janvier prochain, pourraient elles aussi s’atteler à lever le voile sur des secrets peu reluisants de l’institution.