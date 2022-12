«Top Gun : Maverick» : soirée spéciale ce 22 décembre sur Canal+

Pour le plus grand bonheur des amateurs de films d'action, le film «Top Gun : Maverick», succès planétaire cette année au cinéma, débarque ce 22 décembre sur Canal+. L'occasion de proposer une soirée spéciale autour du film et de sa charismatique star, Tom Cruise.

C'est un cadeau de Noël quelques heures avant l'heure : «Top Gun : Maverick» arrive ce jeudi sur Canal+. Un événement de taille pour tous les amoureux du cinéma si bien que la chaîne a décidé de proposer une soirée spéciale avec pour commencer à 20h35 «Top Gun : Maverick, le phénomène». Dans ce documentaire inédit, le journaliste Didier Allouch revient sur la trajectoire incroyable du long-métrage et celle de son charismatique acteur Tom Cruise.

Trente-six ans après le premier volet - superproduction de Ridley Scott devenue culte - Tom Cruise a vraiment bien fait de vouloir endosser à nouveau le blouson de son personnage Maverick, iconique tête brûlée de l’armée américaine qui a fait battre les cœurs dans les années 1990. Dans la suite de ses aventures, le pilote surdoué a été rappelé pour former une flotte destinée à démanteler une base secrète d’uranium. Une mission à haut risque dont la préparation est d'autant plus complexe que parmi les jeunes recrues se trouve le lieutenant Bradley «Rooster» Bradshaw, le fils de «Goose», dont la mort hante toujours Maverick.

Avec Joseph Kosinski à la réalisation et Christopher McQuarrie comme coscénariste, le résultat est allé au-delà de tous les espoirs des fans de la première heure. Ils ont été aux anges à l'idée de retrouver le sourire ravageur de l’acteur, machoires contractées et Ray Ban vissées sur le nez comme à la grande époque, et grisés par les folles cascades que Tom Cruise a tenues à réaliser lui-même. Les nouvelles générations n'ont pas été en reste et ont elles aussi jubilé devant des scènes d’action 100% adrénaline offrant un pur plaisir de cinéma.

A 21h10 ce 22 décembre sonnera donc l’heure de bien se caler dans les fauteuils pour le décollage Mach 10 du long-métrage sur Canal+. La date de diffusion a été choisie personnellement par Tom Cruise d'après Gérald Brice-Viret, le directeur général de Canal+ France.

Un succès colossal

Sorti en mai dernier, «Top Gun : Maverick» a fait un véritable carton planétaire. Au point qu’après sa douzième semaine à l'affiche, il est devenu le sixième film le plus rentable de tous les temps aux États-Unis en atteignant 679 millions de dollars.

Totalisant à ce jour près d'un milliard et demi de dollars de recettes, «Top Gun : Maverick» est aussi devenu le plus gros succès de Tom Cruise en France (devant «Rain Man»). C’est en effet la production américaine ayant fait le plus d’entrées dans l’Hexagone en 2022 avec 6.68 millions d'entrées.

Le film a fait un énorme carton en salles donc, mais a aussi récolté de nombreuses nominations qui devraient lui valoir dans les prochains mois des prix dans de prestigieuses cérémonies.

Le fruit des performances impeccables des acteurs qui se sont soumis à des entrainements d'une rare intensité pour supporter les vitesses folles des avions de combat F-18 dans lesquels ils ont pris place - un programme d’entraînement de trois mois auprès de la Navy, sous l’eau et dans les airs - mais aussi d'un travail de longue haleine pour les équipe techniques contraintes de tout chorégraphier au millimètre. «Il a fallu plus d'un an de préparation et de planification rien que pour installer ces caméras à l'intérieur et à l'extérieur des avions», avait notamment déclaré le réalisateur Joseph Kosinski dans un entretien avec The Wrap, ajoutant avoir fait quelque 3500 storyboards pour les besoins du film. Une minutie qui lui vaut d'être dans la course aux prochains Golden Globes dans la catégorie du Meilleur film.

Fort de son succès, «Top Gun : Maverick» a même récemment bénéficié d’une nouvelle sortie en salles. C’est donc sans aucun doute que les abonnés de Canal+ ne bouderont pas leur plaisir de pouvoir le voir ou le revoir chez eux dès ce 22 décembre (ainsi que sur myCanal).

A noter que cette soirée du 22 s'achèvera en beauté avec un numéro du Cercle spécial Tom Cruise à 23h20.