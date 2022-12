Emily in Paris : la représentation dans la série d'un fast-food parisien moquée par les internautes

La série Emily in Paris vient de faire son retour avec une saison 3, comme de tradition pleine de clichés sur la vie parisienne qui amusent voire agacent pour leur (cruel) décalage avec la vie réelle. Depuis quelques heures, c’est la représentation d’un McDo qui agite le Net.

«C’est illégal de mentir comme ça», s’agace un internaute sur Twitter après la mise en ligne de la saison 3 de la série «Emily in Paris». En cause ? La vision quelque peu éloignée de la réalité d’un célèbre fast-food qu'offre la série de Netflix déjà connue (et adorée ou détestée) pour sa représentation pleine de clichés d'un Paris de carte postale.

Les spectateurs se moquent cette fois plus particulièrement de la représentation qui a été faite du McDonald's des Champs-Elysées, que les râleurs trouvent trop loin de la réalité.

«Non mais Emily in Paris là les gars j’ai rien dit pour les premières saisons mais la scène du McDo là je peux pas rester silencieuse c’est illégal de mentir comme ça vraiment !» ; «Emily in Paris qui présente le McDo parisien comme hyper classe, pas sûre qu'on soit tous allés dans les mêmes McDo parisiens haha» ; «comment ils ont voulu romantiser le mcdo… je vais métouffer»… Peut-on notamment lire sur Twitter où les critiques ne cessent de fuser.

Emily in Paris qui présente le McDo parisien comme hyper classe, pas sûre qu'on soit tous allés dans les mêmes McDo parisiens haha — Anaïs | Laynisa (@laynouuuu) December 21, 2022

LE MCDO DANS LE PREMIER ÉPISODE DE #EmilyInParis J’AI HURLÉ — guillaume (@GuillaumeLemos) December 22, 2022

Un détail a fait lui aussi beaucoup jaser : la présence de macarons.

ptdrrrrr ils mangent des macarons dans le mcdo de emily in paris jusqu’où iront les mensonges — manon (@southlondon4evr) December 21, 2022

Bon là ça va trop loin, j'acceptais la chambre de bonne de 50m2 avec vu sur la tour Eiffel mais le McDo de luxe à Paris, avec macaron, personne dedans, propre, des verres en verre, vu sur un parc, trop c'est trop #EmilyInParis pic.twitter.com/mlHcKDGthc — Aureylien Texas Ranger (@aureylien) December 21, 2022

Mais si les commentaires sur le sujet vont bon train, il ne s'agit en fait pas là d'une véritable déformation de la réalité, puisqu’à l’occasion de la sortie de la saison 3, McDonald a scellé un partenariat avec «Emily in Paris» pour sortir un menu spécial avec McBaguette et… macarons, et s'offrir par là même un énorme coup de pub.