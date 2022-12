«All I Want For Christmas is You» : voici la traduction française des paroles du tube de Mariah Carey

Depuis 1994, le tube «All I want For Christmas Is You» interprété par Mariah Carey accompagne le monde entier lors de la période des fêtes de fin d'années. Mais connaissez-vous le sens des paroles ?

La reine de Noël. A l'origine du hit «All I Want For Christmas Is You» sorti en 1994, Mariah Carey règne sur les charts entre le 1er novembre et le 1er janvier. Cet hymne de Noël se traduit comme une véritable comédie romantique.

«tout ce que je veux pour noel, c'est toi»

La recette du succès ? De l'amour, encore et encore. C'est ce que demande la diva au Père Noël dans sa chanson qui lui a fait gagner plus de 56 millions d'euros. En effet, pas besoin de cadeau, elle souhaite uniquement retrouver son cher et tendre.

«Je m'en fiche des cadeaux / Sous le sapin de Noël / Je te veux juste pour moi toute seule / Plus que tu ne pourrais le penser»

Le lexique de Noël n'a pas été oublié : Saint-Nicolas, cadeaux, sapin, gui... Tout est réuni pour que la chanteuse de 52 ans puisse passer son réveillon comblée.

traduction de «all i want for christmas is you»

Je ne veux pas grand chose pour Noël



Il y a juste une chose dont j'ai besoin



Je m'en fiche des cadeaux



Sous le sapin de Noël



Je te veux juste pour moi toute seule



Plus que tu ne pourrais le penser



Fais de mon souhait une réalité



Tous ce que je veux pour Noël



C'est toi





Je ne veux pas grand chose pour Noël



Il y a juste une chose dont j'ai besoin



Et je me fiche des cadeaux



Sous le sapin de noël



Je n'ai pas besoin d'accrocher mes chaussettes



Là sur la cheminée



Le Père Noël ne me rendra pas heureuse



Avec un jouet pour le jour de Noël



Je te veux juste pour moi toute seule



Plus que tu ne pourrais le penser



Fais de mon souhait une réalité



Tout ce que je veux pour Noël c'est toi



Toi, chéri





Je ne demanderais pas beaucoup pour ce Noël



Je n’espérerais même pas la neige



Et je vais seulement continuer d'attendre



Sous le gui



Je ne ferai pas de liste que j'enverrais



Au Pôle Nord pour Saint Nicolas



Je ne resterai même pas éveillée pour



Entendre les clochettes magiques des rennes



Car je te veux ici ce soir



Me serrant dans tes bras



Que puis je faire de plus ?



Chéri , tout ce que je veux pour Noël c'est toi



Toi, chéri



Toutes les lumières brillent



Si brillamment partout



Et le son des rires d'enfants



Remplissent l'air



Et tout le monde chante



J'entends ces clochettes sonner



Père Noël ne m'apporterais-tu pas le seul dont j'ai besoin ,



Ne m'amènerais-tu pas mon amour vers moi s'il te plaît ?



Oh je ne veux grand chose pour Noël



Voici tout ce que je demande



Je veux seulement voir mon chéri



Debout devant ma porte



Oh, je te veux juste pour moi toute seule



Plus que tu ne pourrais le penser



Fais de mon souhait une réalité



Chéri tout ce que je veux pour Noël



C'est toi, toi, chéri

Tout ce que je veux pour Noël c'est toi , oooh chéri



Tout ce que je veux pour Noël c'est toi , oooh chéri



Tout ce que je veux pour Noël c'est toi , oooh chéri



Tout ce que je veux pour Noël c'est toi , oooh chéri