James Bond : Aaron Taylor-Johnson a rencontré la production à propos du rôle

Selon le site américain Puck News, Aaron Taylor-Johnson aurait rencontré les producteurs de la saga James Bond, afin d’évoquer le rôle du célèbre agent 007. Le comédien britannique de 32 ans fait désormais figure de favori pour prendre la succession de Daniel Craig.

Rien ne sert de s’emballer, mais quand même. Le site américain Puck News vient de révéler qu’Aaron Taylor-Johnson se serait récemment entretenu avec Barbara Broccoli, la coproductrice en charge de la saga James Bond, afin d’évoquer la possibilité de reprendre le rôle du célèbre agent 007 à la suite de Daniel Craig. Un entretien qui se serait bien déroulé, est-il précisé.

Âgé de 32 ans, l’acteur britannique correspond au profil recherché par la production pour reprendre le rôle de James Bond, à savoir quelqu’un susceptible d’incarner cet amateur de martini et de jolies femmes pour les 15 années à venir. Un détail qui avait exclu de fait la candidature d’Idris Elba, 50 ans, longtemps présenté comme un des grands favoris pour hériter du rôle.

D’autres noms ont été cités pour enfiler le costume de l’espion, notamment Henry Cavill – qui vient de perdre le rôle de Superman et de quitter la série «The Witcher» - Tom Hardy, ou encore Jacob Elordi. Plus récemment, c’est celui de Lucien Laviscount – qui incarne le personnage d’Alfie dans la série à succès «Emily in Paris» – qui a également été évoqué.

Si aucune décision ne semble imminente pour le moment, cet entretien entre Aaron Taylor-Johnson et Barbara Broccoli pourrait indiquer que le processus de recrutement s’accélère.