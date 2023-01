Miss Univers : tout savoir sur Floriane Bascou, qui représentera la France lors du concours aux Etats-Unis

C’est Floriane Bascou, première dauphine de Diane Leyre, Miss France 2022, qui représentera la France à l’élection de Miss Univers, le 14 janvier prochain à la Nouvelle-Orléans.

Si elle montait sur la première marche, elle serait seulement la troisième française de l'Histoire à réaliser cet exploit. Miss Martinique 2021 et première dauphine de Diane Leyre à l’élection de Miss France 2022, Floriane Bascou représentera l'Hexagone au concours Miss Univers, qui sera retransmis en direct des Etats-Unis à 2 heures du matin, dans la nuit du 14 au 15 janvier, sur Paris Première.

Elue Miss Martinique le 24 octobre 2021 et âgée de 20 ans, Floriane Bascou est originaire du Lamentin. Etudiante en prépa santé, elle rêve de devenir orthodontiste. Du haut de son mètre 71, la jeune femme est également «une grande amatrice de cuisine et de voyages», selon le média Martinique 1, qui la décrit comme «calme, posée et réfléchie». Par ailleurs, cette grande fan de Rihanna avait confié lors de sa présentation pour l'élection de Miss France, souhaiter pouvoir améliorer le bien-être quotidien des femmes ayant subi des traitements lourds contre le cancer.

Un agenda compliqué pour Diane Leyre

«Je suis totalement prête à pouvoir représenter la France à Miss Univers», a déclaré il y a une semaine Floriane Bascou à Télé Star, qui l'a interviewée à quelques heures de son départ pour la Nouvelle-Orléans, où se tiendra la cérémonie.

«Diane (Leyre) l'a dit : c'était compliqué pour elle cette année du fait de ses nombreuses responsabilités, dont la matinale de Virgin Radio. Sa préparation aurait été trop courte. C'est pour cela que le choix du comité Miss France s'est porté sur sa première dauphine, a-t-elle expliqué quant à sa présence dans le concours international. Diane me souhaite de représenter au plus loin la France et c'est ce que je tâcherai de faire avec brio», a-t-elle promis.

Floriane Bascou confie que la préparation pour Miss Univers a été différente que pour celle de Miss France. «Pour Miss France, il y a 30 prétendantes au titre contre 86 pour Miss Univers. Représenter la France, c'est autre chose. On doit préparer un costume national, trouver des robes de créateur, de magnifiques robes pour être resplendissante sur scène et également se préparer en anglais», a-t-elle détaillé, ajoutant avoir spécialement pris des cours.

«J'avais quelques notions en anglais. Mais à mon retour de Miss France, dans l'éventualité de participer à un concours international en tant que première dauphine, j'ai pris avec l'organisation Miss Martinique des cours. Je pense que je pourrai bien converser tant avec les candidates que m'exprimer sur scène devant des milliers de personnes», assure-t-elle.

Une troisième «étoile» en perspective

Quant à sa préparation physique, la jeune femme a pu compter sur son frère. «Je suis la toute dernière d'une famille de sportifs, a-t-elle dit. Je reçois d'ailleurs des conseils avisés de mon grand-frère, qui est un sportif de haut niveau [le champion du 110 mètres haies, Dimitri Bascou, ndlr]. Je pense que les conditions sont là pour que je puisse être en forme le 14 janvier prochain», a-t-elle encore souligné.

«On a manqué la Coupe du monde de peu, mais là, je vais essayer de rectifier le tir et de ramener une couronne», a-t-elle dit en riant.

Pour l'aider à accomplir cette mission, il est possible de voter sur le site internet de Miss Univers et son application, qui proposent des votes multiples par packages payants (à titre d’exemple, il faut débourser 1 dollar pour trois votes ou encore 199,99 dollars pour 1000 votes).

Outre une couronne (qu’il faudra rendre à la fin du règne), la gagnante recevra un salaire mensuel pendant son mandat, et bénéficiera également d’un logement de fonction à New York. Iris Mittenaere est la dernière Française à avoir remporté le titre de Miss Univers. C’était en 2016. Avant elle, seule une autre candidate tricolore avait réussi cet exploit, Christiane Martel, élue Miss Univers en 1953.