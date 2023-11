Miss Univers 2023 : tout savoir sur la Nicaraguayenne Sheynnis Palacios, couronnée plus belle femme du monde

Le 72e concours de Miss Univers a récompensé la Nicaraguayenne Sheynnis Palacios pour sa beauté. Elle est officiellement devenue la plus belle femme du monde ce samedi 18 novembre, au Salvador.

Âgée de 23 ans, Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua, s’est distinguée des 83 autres candidates du concours de Miss Univers qui a eu lieu à San Salvador, au Salvador, ce samedi 18 novembre. Après trois heures d’émission, la jeune femme a été couronnée par Miss Univers 2022, l’Américaine R’Bonney Gabriel.

La Nicaraguayenne est remontée en tête de liste lors du concours de beauté qui regroupe les plus belles femmes du monde le temps d’une soirée. Diplômée d’une licence en communication en mai 2022, la jeune femme avait, en plus de ses études supérieures, participé à Miss Teen Universe en 2017, et avait également terminé dans les 40 finalistes de Miss Monde en 2021.

Questionnée par le jury lors du concours, la candidate a souligné l’importance que représentait l’égalité salariale à ses yeux. Elle a revendiqué en direct à la télévision que les femmes puissent «travailler dans n’importe quel domaine», en assurant qu’il n’y a «pas de limite pour les femmes».

Prête à «faire l’Histoire»

Deux jours avant la compétition, Sheynnis Palacios avait partagé un message à ses admirateurs sur son compte Instagram. «Je vous emmène avec moi, ma belle patrie, fière de représenter vos lacs, vos volcans, votre diversité et votre histoire coloniale, qui fait partie de notre identité», avait-elle assuré en tant que représentante du Nicaragua à l’ultime concours de beauté.

La jeune femme de 23 ans avait alors révélé qu’elle était prête à «faire l’Histoire» en réalisant «le rêve d’une petite fille qui est devenu une réalité». Elle n’aurait pu se douter du titre qu’elle allait remporter quarante-huit heures plus tard…

«Continuons à laisser le nom du Nicaragua, de l’Amérique centrale et de tous les Latinos dans la grandeur, ensemble nous sommes un seul cœur», avait conclu la Reine de beauté dans sa publication sur le réseau social.

C'est la première victoire du Nicaragua à ce concours. Sheynnis Palacios doit être très fière d'avoir tenu la promesse qu'elle avait faite à son pays.