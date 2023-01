Zoo de Beauval : avec plus de 2 millions de visiteurs en 2022, le parc bat son record de fréquentation

Le ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher), célèbre pour ses pandas, a annoncé un record de fréquentation pour l’année 2022, avec deux millions de visiteurs.

Un record pour le zoo de Beauval. Le parc animalier situé sur la commune de Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, et connu pour abriter les seuls pandas visibles en France, a enregistré une hausse de fréquentation de 43% sur un an, pour atteindre la barre des deux millions de visiteurs en 2022.

«C’est une énorme reconnaissance», s’est félicité le directeur Rodolphe Delord à l’AFP. «Depuis le Covid-19, les Français sont restés en France. Les visiteurs viennent chez nous se ressourcer en famille».

«Il y a 10 ans, nous avions fait 1 million de visiteurs avec l'arrivée des pandas. Depuis 2012, nous avons fait des investissements colossaux pour le bien-être des animaux et pour que les visiteurs passent un moment de rêve et d'émerveillement», a-t-il ajouté.

Du nouveau pour 2023

Les pandas Yuan Zi et Huan Huan avaient été prêtés pour dix ans à la France en 2012. Leur bail avait été prolongé jusqu'en 2024 en raison de la pandémie de Covid-19, et Beauval «espère» continuer à héberger les deux plantigrades après 2024. Ils ont donné naissance à quatre petits depuis leur arrivée (dont un n’était pas viable) : Yuan Meng, en 2017, et les jumelles Yuandudu et Huanlili, en 2021.

Hormis les pandas, le ZooParc abrite 35.000 animaux de 800 espèces différentes, sur 40 hectares. Un immense «dôme équatorial» a vu le jour en 2020, et au printemps 2023, les visiteurs pourront découvrir La Grande Volière Sud-Américaine.

«C'est une volière d'1,6 hectare, de 35 mètres de haut, la plus grande volière en Europe et certainement la deuxième au monde. Seront présentés près de 500 oiseaux sud-américains, tous nés en parcs zoologiques dans des programmes de conservation en France et en Europe», a décrit le directeur. «Il y aura aussi des fourmiliers géants et des singes hurleurs. Les visiteurs se promèneront sur des passerelles en hauteur, sur des ponts de singes, les oiseaux seront au-dessus. Le public sera en immersion au milieu des oiseaux».

A l'origine simple parc ornithologique créé en 1980, Beauval était devenu un zoo avec l'achat de premiers félins en 1989, rappelle l’AFP. C'est l'arrivée de deux rares tigres blancs qui l'avait rendu célèbre en 1991, avant même les pandas.