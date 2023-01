Winnie l'ourson : une bande-annonce délirante pour le film horrifique «Blood and Honey»

Film horrifique très attendu aux États-Unis, mais toujours sans date de sortie en France, «Winnie l’Ourson : Blood and Honey» imagine un futur gore et ultra-violent, dans lequel les amis de Jean-Christophe se sont transformés en monstres sanguinaires après avoir été abandonnés.

Du miel et du sang. Le film horrifique «Winnie l’Ourson : Blood and Honey», dont la sortie est prévue pour le 15 février prochain aux États-Unis (aucune date n’a été annoncée en France pour le moment, Ndlr), vient de dévoiler ses premières images dans une bande-annonce délirante, qui montre à quel point le réalisateur Rhys Frake-Waterfield s’est emparé de cette histoire pour enfant pour en faire un récit gore et ultra-violent.

Après des années de tendres aventures avec ses amis Winnie, Porcinet, Coco Lapin, Tigrou, ou encore Bourriquet durant son enfance, Jean-Christophe a quitté leur monde pour rejoindre les bancs de la faculté. Abandonnés et affamés, Winnie et Porcinet s’en sont pris à tous les habitants de la Forêt des Rêves Bleus. Et quand de jeunes adultes décident de s’aventurer sur leurs terres, le duo autrefois si attendrissant, mais désormais assoiffé de sang, les traquent comme des proies.

Au générique, les spectateurs retrouveront Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, et Danielle Scott. À défaut d’une sortie au cinéma, on espère que le film verra le jour en France sur une plate-forme de streaming.