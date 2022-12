Cocaïne Bear : la bande-annonce délirante de cette comédie horrifique fait le buzz

Que se passerait-il si un ours brun devenait accro à la cocaïne ? C’est l’idée centrale du film «Crazy Bear» («Cocaïne Bear» en version originale) qui suit un ours devenu complètement fou après avoir consommé une dose déraisonnable de cocaïne.

Le buzz est réel. Mis en ligne dans la soirée du 30 novembre, la bande-annonce de «Cocaïne Bear» – rebaptisé «Crazy Bear» en France – a cumulé des centaines de milliers de vues en l’espace de quelques heures seulement, et s’approche déjà du million de vues sur YouTube. Il faut dire que le film réalisé par Elizabeth Banks se démarque par le côté délirant de son scénario inspiré d’un faits divers.

Un slasher animal

En 1985, une cargaison de cocaïne disparaît après le crash de l’avion dans laquelle elle était transportée, avant que les autorités ne réalisent qu’elle a été ingérée par un ours brun. Les scénaristes de «Crazy Bear» sont partis de ce point de départ pour imaginer la suite, à savoir un ours devenu fou qui, en plein cœur d’une forêt de Georgie, va croiser la route de policiers, de criminels, de touristes et d’adolescents. Aucun d’eux n’en sortira indemne.

Attendu dans les salles françaises le 15 mars 2023, «Crazy Bear» peut compter sur un casting de haute volée : Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince et Scott Seiss. Le compte-à-rebours est enclenché.