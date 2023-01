Luke Cage : l'acteur Mike Colter évoque l'avenir de son personnage dans l'univers Marvel

Incarnation de Luke Cage dans la série éponyme diffusée sur Netflix entre 2016 et 2018 - et qui est désormais accessible sur Disney+ - Mike Colter a confié au site américain ComicBook.com sa joie d’avoir incarné le superhéros à l’époque. Il se dit prêt à voir un autre acteur prendre la suite, si Marvel décidait de ne plus faire appel à lui pour le rôle.

Sans rancune. Alors que Charlie Cox s’apprête à reprendre le rôle de Daredevil dans la série «Daredevil : Born Again» attendue au printemps 2024 sur Disney+, Mike Colter semble avoir définitivement tiré un trait sur le personnage de Luke Cage, l’autre superhéros de l’univers de Marvel dont les aventures avaient été adaptées en série télévisée sur Netflix, entre 2016 et 2018, à travers deux saisons de 26 épisodes au total. Interrogé par le site américain ComicBook.com sur la possibilité de le voir incarner à nouveau Luke Cage dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), Mike Colter explique être «heureux» de s'être vu confier le rôle à l’époque. Mais qu’il était prêt à voir un autre acteur prendre la relève.

«J’essaie de rester dans une forme physique raisonnable au cas où, mais je ne pense plus à Luke Cage en tant qu’opportunité. C’est une des choses qui sont derrière moi désormais. Si jamais je recevais un appel - je suis très occupé - mais si jamais on m’appelais et que quelque chose se passe, tant mieux. J’ai passé un excellent moment. Je suis heureux, plus qu’heureux, de laisser quelqu’un d’autre prendre le rôle. Ce personnage va vivre encore longtemps. Les fans vont le voir revenir d’une autre manière, sous une autre forme, dans leur vie, et je serai ravi d’avoir été un de ces incarnations pour ces personnes», confie-t-il.

Mike Colter est un homme très demandé à Hollywood en ce moment, et il sera prochainement à l’affiche du film «Mayday» du réalisateur Jean-François Richet, avec Gerard Butler dans le rôle principal. Il est également au générique de la série «Evil» diffusée sur Paramount+.