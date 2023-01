Abbott Elementary : de quoi parle cette réjouissante série récompensée par trois Golden Globes ?

Première de la classe aux Golden Globes 2023 avec pas moins de cinq nominations (ultra-méritées) dont trois remportées, la série «Abbott Elementary» est encore relativement peu connue en France. Voici pourquoi il ne faut pas rater cette petite pépite, dont les deux saisons sont déjà disponibles sur Disney+.

Série diffusée outre-Atlantique sur ABC, «Abbott Elementary» a tiré son épingle du jeu lors des Golden Globes 2023. Nommée dans cinq catégories, elle est repartie avec ceux de la meilleure comédie, et de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie.

C'est un véritable sacre. Avec les prix de Meilleure comédie, Meilleure actrice dans une comédie (Quinta Brunson), et Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie (Tyler James Williams), «Abbott Elementary» a brillé ce mardi soir à Los Angeles, où avait lieu la cérémonie des Golden Globes.

Injustement peu connue de ce côté de l’Atlantique, elle fait pourtant déjà le bonheur des sérivores français bien avisés, et abonnés à Disney+ qui la propose à son catalogue. Et il faut bien dire que cette série «mockumentaire» (c’est-à-dire tournée à la manière d’un faux documentaire) a vraiment de quoi mettre en joie les fans de comédies telles que «Modern Family» ou «The Office» (US). C’est d’ailleurs le réalisateur Randall Einhorn, qui a travaillé sur «The Office» et donc maîtrisant parfaitement les codes du genre à base de fausses séquences prises sur le vif alternées avec de fausses interviews (et bien sûr de tonitruants regards face cam), qui est aux manettes.

L'école coule, les profs écopent

«Abbott Elementary» est hilarante, et pourtant sur le papier son sujet n’a rien de drôle, puisqu’elle se penche sur l’école publique américaine et son dramatique manque de moyens. Une thématique pour le moins déprimante qui n’a (malheureusement) rien d’exotique en France…

La série plonge plus particulièrement dans le quotidien d’une école élémentaire de Philadelphie où les profs, débutants ou expérimentés tentent tant bien que mal d’assurer les cours, le tout sous les ordres absurdes d’une directrice dont la totale inaptitude à occuper ce poste (jubilatoire pour le téléspectateur bien sûr) n’est encore une fois pas sans rappeler celle d’un certain Michael Scott («The Office»).

Malgré les obstacles (le manque de budget mais aussi des programmes inadaptés, des parents insupportables et la mouise dans laquelle ils baignent au sens propre comme au figuré, étant chargés de ramasser à peu près tout), ils sont déterminés à aider leurs élèves à réussir dans la vie.

Alors que le bateau coule inexorablement, les plus consciencieux d’entre eux s’évertuent à essayer de colmater les fissures en s’improvisant électricien ou plombier, en volant du matériel pour la classe, ou en scotchant de nouvelles pages à de vieux livres pour les maintenir à jour, faute d’en avoir de nouveaux. Ils y mettent tellement de cœur qu’ils en deviennent attachants.

Fabuleuse Quinta Brunson

La créatrice du show Quinta Brunson, qui s’était fait connaître avant cela avec un format court sur Instagram, interprète elle-même la plus dévouée d’entre eux. La scénariste et comédienne insuffle une énergie et un humour irrésistibles et, sans en avoir l'air, une dimension politique. Et c'est son parti d’en rire qui fait de la série un parfait exutoire.

La qualité de son écriture a d'ailleurs déjà valu un Emmy à la jeune femme sélectionnée par Time Magazine parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2022.

«Pendant une période très difficile dans ce pays, je suis heureuse que 'Abbott Elementary' soit capable de faire rire les gens», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement aux Golden Globes, ce 10 janvier 2023.

Congratulations on your win for Best Television Actress - Musical/Comedy Series, @quintabrunson! We can't get enough of you in @abbottelemabc #GoldenGlobes pic.twitter.com/mfs49COmlU — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Mordante et bienveillante à l'image de sa créatrice, «Abbott Elementary» est à rattraper d'urgence sur Disney+.