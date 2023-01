Golden Globes 2023 : les plus beaux looks des stars

Les stars du cinéma et de la télévision se sont réunies ce mardi soir à Los Angeles pour la cérémonie des Golden Globes où Rihanna, Jessica Chastain, Margot Robbie, Selena Gomez, ou encore Salma Hayek ont notamment foulé le tapis rouge.

Les Golden Globes ont fait leur grand retour à la télévision mardi et ont notamment récompensé le réalisateur Steven Spielberg. Malgré les polémiques et le mauvais temps, de nombreuses stars ont fait le déplacement, certaines dans leurs plus beaux atours.

Rihanna

La méga-star, qui était nommée pour la meilleure chanson originale pour son travail sur «Lift Me Up» dans «Black Panther: Wakanda Forever» portait une robe de bal noire.

Jessica Chastain

jessica chastain at the #goldenglobes pic.twitter.com/JOSpzoBCB5 — best of jessica chastain (@bestofchastains) January 11, 2023

Nommée pour «George & Tammy», l’actrice a fait sensation dans une robe transparente d'Oscar de la Renta qui comportait un motif en forme de toile incrusté de pierres.

Margot Robbie

appreciate margot robbie on the red carpet #goldenglobes pic.twitter.com/uBIYfmXg6U — pics of margot (@picsofrobbie) January 11, 2023

Nommée pour «Babylon», la star portait une jolie robe Chanel en dentelle chantilly rose et tulle de soie. Un look orné de plumes, de paillettes et de perles qui a a pris 750 heures de travail, rapporte le magazine People.

Selena Gomez

Selena Gomez for Golden Globe Awards pic.twitter.com/xWMBtTWxlZ — jo (@fetishxsel) January 11, 2023

Nommée pour «Only Murders in the Building», Selena Gomez a opté pour une toilette Valentino avec une fente haute et des manches volumineuses tendance. Les sandales à plateforme Santoni rehaussent le look, note People.

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh won a Golden Globe in this gorgeous Armani Privé couture aw22 dress pic.twitter.com/BcNtJuSphf — linda (@itgirlenergy) January 11, 2023

L’actrice Michelle Yeoh, qui a reçu le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dans «Everything Everywhere All At Once» portait une robe Armani Privé.

Jenna Ortega

jenna ortega wearing this dress from the gucci ss23 collection at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/VCXRqMabRs — DIDU (@muglare) January 11, 2023

La star de la série «Mercredi» était radieuse avec sa magnifique robe au drapé beige Gucci.

Salma Hayek

| Salma Hayek Pinault at the 80th Annual Golden Globe Awards on January 10, 2023 #GoldenGlobes pic.twitter.com/c9booAKv8P — best of salma hayek (@bestofhayek) January 11, 2023

L’actrice s’est aussi glissée dans une robe Gucci.

Ana de Armas

Ana de Armas en custom Louis Vuitton



2023 Golden Globes pic.twitter.com/hxMc9s73zI — Miguel Ángel (@Miki_Trent) January 11, 2023

Look Louis Vuitton pour l’actrice qui était nominée pour son rôle dans «Blonde».

Michelle Williams

Michelle Williams arrives at the 80th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 10, 2023#GoldenGlobes pic.twitter.com/T8W2G6ng1U — Bishop (@BlindWanda) January 11, 2023

Nommée pour «The Fabelmans», l’actrice a attiré les regards avec une robe délicate aux plis en cascade couleur champagne.

Lily James

Lily James is wearing Atelier Versace tonight at the Golden Globes pic.twitter.com/HMjvcc2FJk — best of lily james (@badpostslily) January 11, 2023

Nommée pour «Pam & Tommy» Lily James a choisi une teinte plus prononcée avec cette superbe robe rouge Atelier Versace avec des découpes sur le ventre.